UEFA Şampiyonlar Ligi sisteminde değişiklik yolda!
Avrupa Ligleri Birliği, gelecek hafta Londra'da yapacağı toplantı ile Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiliklik önerilerini masaya yatıracak. Devler Ligi'nde reform gerçekleşirse Süper Lig şampiyonunun da turnuvaya direkt katılma ihtimali güçlenecek. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
10 Ekim 2019 Perşembe 10:30
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Avrupa Ligleri Başkanı Lars-Christer Olsson, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki eşitsizlikleri gidermek adına Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda birtakım değişiklikler önerdi.
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Özellikle Süper Lig şampiyonunun, ülke puanından dolayı önümüzdeki yıllarda turnuvaya doğrudan grup aşamasından katılması riske girmişti.
Olsson'un önerileri gerçekleşirse; İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya liglerini 4. sırada bitiren takımlar direkt katılım hakkı elde etmek yerine eleme turu oynayacak.
Böylece ülke puanı açısından alt sıralarda olan liglerin şampiyonunun turnuvaya direkt katılma ihtimali artacak.
ADİL GELİR DAĞITIMI
Öte yandan Başkan Olsson daha adil bir Şampiyonlar Ligi için gelir dağıtımında da bir revizyon önerdi.