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10 Ekim 2019, Perşembe
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UEFA Şampiyonlar Ligi sisteminde değişiklik yolda!

Avrupa Ligleri Birliği, gelecek hafta Londra'da yapacağı toplantı ile Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiliklik önerilerini masaya yatıracak. Devler Ligi'nde reform gerçekleşirse Süper Lig şampiyonunun da turnuvaya direkt katılma ihtimali güçlenecek. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

10 Ekim 2019 Perşembe 10:30
UEFA Şampiyonlar Ligi sisteminde değişiklik yolda!

Avrupa Ligleri Başkanı Lars-Christer Olsson, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki eşitsizlikleri gidermek adına Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda birtakım değişiklikler önerdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi sisteminde değişiklik yolda!

Özellikle Süper Lig şampiyonunun, ülke puanından dolayı önümüzdeki yıllarda turnuvaya doğrudan grup aşamasından katılması riske girmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi sisteminde değişiklik yolda!

Olsson'un önerileri gerçekleşirse; İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya liglerini 4. sırada bitiren takımlar direkt katılım hakkı elde etmek yerine eleme turu oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi sisteminde değişiklik yolda!

Böylece ülke puanı açısından alt sıralarda olan liglerin şampiyonunun turnuvaya direkt katılma ihtimali artacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi sisteminde değişiklik yolda!

ADİL GELİR DAĞITIMI

Öte yandan Başkan Olsson daha adil bir Şampiyonlar Ligi için gelir dağıtımında da bir revizyon önerdi.

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