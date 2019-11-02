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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Saint-Germain Florya'da futbol akademisi açtı

Paris Saint-Germain Florya'da futbol akademisi açtı

Fransa'nın Saint-Germain () Kulübü, altyapısına 'den oyuncu kazandırmayı amaçlayan futbol akademisini 'da açtı. , , Atiba, Quaresma ve gibi isimlerin çocuklarının da bu akademide olduğu ifade edildi.

'nin altyapısına 'den oyuncu kazandırmayı hedefleyen futbol akademisi, Florya'da Şenlikköy Stadı'nda faaliyete başladı.

Statta düzenlenen açılış törenine akademide yer alan sporcular ile görevli antrenörler, PSG Akademi Türkiye Kurucusu Nihat Uğurlu ve akademi teknik direktörü Hamza Gezmiş'in yanı sıra minik futbolcuların aileleri katıldı. Törenin ardından futbol akademisinde ilk antrenman yapıldı.

Nihat Uğurlu yaptığı açıklamada, akademinin 5 şehirde faaliyette olduğunu belirterek, "Hedefimiz dünyanın en iyi akademisi olmak. Yaklaşık 8 binin üzerinde bir öğrenci hedefimiz var" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNU BESLEYECEK"

Futbol eğitiminin yanında kişisel eğitimler de verdiklerini vurgulayan Uğurlu, "Yabancı dil eğitimleri de veriyoruz. Teknik direktörlere de eğitim veriyoruz. Teknik ekibi çok iyi oluşturduk. Aileler güvenerek çocuklarını emanet edebilir. Türk futbolunu besleyecek yapıda hareket ediyoruz. Yetiştirdiğimiz futbolcular , ve 'ın altyapılarına gitmeye başladı. Ancak bizim önceliğimiz PSG. Kayıt olan oyuncularımız, ileride PSG'nin altyapısına dahil olmak hedefiyle buraya geliyor" şeklinde konuştu.

ÜNLÜ FUTBOLCU VE TEKNİK ADAMLARIN ÇOCUKLARI BU AKADEMİDE

PSG Akademi Türkiye'nin bir yıl içinde PSG altyapısına üç futbolcu verdiğini bildiren Uğurlu, şunları kaydetti:

Bunlardan biri kız futbolcumuz, adı Elanil. PSG altyapısıyla resmi kontrat imzaladı. Gabonlu bir oyuncumuz da var, adı Junior. Bir yıl içerisinde beklediğimiz noktaya geliyoruz. Yıllar içerisinde Türk futbolunu besleyeceğimize inanıyoruz. PSG akademisinin en aktif olduğu ülke Türkiye. Türk futbol camiasından çok önemli isimlerin çocukları da burada bizimle. 'nın, 'ın, 'ın, 'ın, 'ün çocukları da akademimizde.

  1. 02.11.2019
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