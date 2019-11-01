PSG deplasmanda mağlup
Gaston Gerard Stadı'nda oynanan ligin 12. hafta açılış maçında lig sonuncusu Dijon, lider PSG'yi ağırladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, rakibine 2-1 mağlup oldu.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Dijon'a 2-1 yenildi.
Gaston Gerard Stadı'nda oynanan ligin 12. hafta açılış maçında lig sonuncusu Dijon, lider PSG'yi ağırladı.
Paris ekibi, Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 öne geçse de, ev sahibi takım 45. dakikada Mounir Chouiar ve 47. dakikada Jhonder Cadiz'in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Dijon puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla 18. sıraya yükselirken, lider Paris 27 puanda kaldı.
- 02.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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