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01 Kasım 2019, Cuma
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deplasmanda mağlup

PSG deplasmanda mağlup

'nda oynanan ligin 12. hafta açılış maçında lig sonuncusu Dijon, lider 'yi ağırladı. 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Saint-Germain (), deplasmanda Dijon'a 2-1 yenildi.

'nda oynanan ligin 12. hafta açılış maçında lig sonuncusu Dijon, lider PSG'yi ağırladı.

Paris ekibi, Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 öne geçse de, ev sahibi takım 45. dakikada Mounir Chouiar ve 47. dakikada Jhonder Cadiz'in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Dijon puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla 18. sıraya yükselirken, lider Paris 27 puanda kaldı.

  1. 02.11.2019
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