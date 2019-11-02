Yusuf Yazıcı Fransa'da manşet oldu: Güçlü Türk kafası!

"TRABZON'UN KÜÇÜK DEHASIYDI"

Trabzonspor'un eski futbolcusu Carl Medjani'nin milli futbolcu hakkındaki, "Yusuf gerçekten Trabzon'un küçük dehasıydı. Herkes ona bayılıyordu. Orada yetişti ve bu ona daha çok sevgi beslenmesini sağladı. Büyüklerine çok saygılı, iyi bir çocuktu. Daha 19 yaşında ilk 11'de oynamaya ve tüm serbest vuruşları kullanmaya başladı. Türkiye'de gençlere başka yerde olduğundan daha çok güvenilir. Yusuf'un bir gün Trabzonspor'da çok büyük etki yaratacağını ve milli takıma gideceğini biliyordum" görüşleri paylaşıldı.