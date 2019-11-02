Yusuf Yazıcı Fransa'da manşet oldu: Güçlü Türk kafası! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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Yusuf Yazıcı Fransa'da manşet oldu: Güçlü Türk kafası!

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı manşetine taşıdı. Yusuf Yazıcı için özel bir sayfa ayıran gazete, haberde birçok ismin yıldız oyuncu hakkındaki görüşlerine yer verdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2 Kasım 2019 Cumartesi 13:58
Yusuf Yazıcı Fransa'da manşet oldu: Güçlü Türk kafası!

Geçtiğimiz hafta Lille'in Bordeaux ile oynadığı mücadelede yaptığı iki asist ve penaltıdan attığı golle ön plana çıkan Yusuf Yazıcı, Fransa'ya yavaş yavaş adapte olduğunu göstermişti.

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Yusuf Yazıcı Fransa'da manşet oldu: Güçlü Türk kafası!

Teknik direktörü ve takım arkadaşlarının övgü dolu sözlerle bahsettiği milli futbolcu için Fransızların ünlü L'Equipe Gazetesi de özel bir sayfa ayırdı.

Yusuf Yazıcı Fransa'da manşet oldu: Güçlü Türk kafası!

"Güçlü Türk kafası" başlığı ile paylaşılan haberin girişinde, Yusuf Yazıcı'nın iki erkek kardeşiyle birlikte Trabzon'da büyüdüğüne, idolünün babası olduğundan, liseler arası turnuvada keşfedilişine kadar birçok bilgiye yer verildi.

Yusuf Yazıcı Fransa'da manşet oldu: Güçlü Türk kafası!

"TRABZON'UN KÜÇÜK DEHASIYDI"

Trabzonspor'un eski futbolcusu Carl Medjani'nin milli futbolcu hakkındaki, "Yusuf gerçekten Trabzon'un küçük dehasıydı. Herkes ona bayılıyordu. Orada yetişti ve bu ona daha çok sevgi beslenmesini sağladı. Büyüklerine çok saygılı, iyi bir çocuktu. Daha 19 yaşında ilk 11'de oynamaya ve tüm serbest vuruşları kullanmaya başladı. Türkiye'de gençlere başka yerde olduğundan daha çok güvenilir. Yusuf'un bir gün Trabzonspor'da çok büyük etki yaratacağını ve milli takıma gideceğini biliyordum" görüşleri paylaşıldı.

Yusuf Yazıcı Fransa'da manşet oldu: Güçlü Türk kafası!

İSPANYA VE İNGİLTERE'DEN TEKLİFLER VARDI

Haberin detayında, Yusuf Yazıcı'nın bir gün mutlaka yurt dışına transfer olacağının bilindiği ifade edilirken, Lille'in transferden sorumlu yöneticisi Luis Campos'nun oyuncuyu 3 yıl boyunca takip ettiğine vurgu yapıldı. Genç futbolcunun Lille'den ziyade, İspanya ya da İngiltere'ye gitmesinin beklendiği kaydedildi.

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