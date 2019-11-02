Yusuf Yazıcı Fransa'da manşet oldu: Güçlü Türk kafası!
Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı manşetine taşıdı. Yusuf Yazıcı için özel bir sayfa ayıran gazete, haberde birçok ismin yıldız oyuncu hakkındaki görüşlerine yer verdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
"TRABZON'UN KÜÇÜK DEHASIYDI"
Trabzonspor'un eski futbolcusu Carl Medjani'nin milli futbolcu hakkındaki, "Yusuf gerçekten Trabzon'un küçük dehasıydı. Herkes ona bayılıyordu. Orada yetişti ve bu ona daha çok sevgi beslenmesini sağladı. Büyüklerine çok saygılı, iyi bir çocuktu. Daha 19 yaşında ilk 11'de oynamaya ve tüm serbest vuruşları kullanmaya başladı. Türkiye'de gençlere başka yerde olduğundan daha çok güvenilir. Yusuf'un bir gün Trabzonspor'da çok büyük etki yaratacağını ve milli takıma gideceğini biliyordum" görüşleri paylaşıldı.
İSPANYA VE İNGİLTERE'DEN TEKLİFLER VARDI
Haberin detayında, Yusuf Yazıcı'nın bir gün mutlaka yurt dışına transfer olacağının bilindiği ifade edilirken, Lille'in transferden sorumlu yöneticisi Luis Campos'nun oyuncuyu 3 yıl boyunca takip ettiğine vurgu yapıldı. Genç futbolcunun Lille'den ziyade, İspanya ya da İngiltere'ye gitmesinin beklendiği kaydedildi.