Mbappe'nin Ballon d'Or favorisi Messi

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe, 2 Aralık'ta 64. kez düzenlenecek olan Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için favorisini açıkladı.

Ödül için 3. kez aday gösterilen 20 yaşındaki Mbappe, Alman basınından Der Spiegel'e verdiği röportajda favorisinin Lionel Messi olduğunu söyledi ve şunları dile getirdi:

Bence en ciddi aday Messi. Kişisel olarak bu yılın en iyisi oydu.

Ronaldo hayranlığı ile bilinen Mbappe'nin bu açıklaması, bazı futbolseverlerde şaşkınlığa neden oldu. Lionel Messi bu ödülü kazanması halinde 6. kez müzesine götürecek. Portekizli yıldız Ronaldo'nun ise 5 Ballon d'Or'u bulunuyor.



