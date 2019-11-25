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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Mbappe'nin Ballon d'Or favorisi Messi

Mbappe'nin Ballon d'Or favorisi Messi

Saint-Germain'in 20 yaşındaki Fransız yıldızı , aralık ayında sahibini bulacak olan Ballon d'Or ödülü için favorisini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi Saint-Germain'in genç yıldızı , 2 Aralık'ta 64. kez düzenlenecek olan Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için favorisini açıkladı.

Ödül için 3. kez aday gösterilen 20 yaşındaki Mbappe, Alman basınından Der Spiegel'e verdiği röportajda favorisinin olduğunu söyledi ve şunları dile getirdi:

Bence en ciddi aday Messi. Kişisel olarak bu yılın en iyisi oydu.

Ronaldo hayranlığı ile bilinen Mbappe'nin bu açıklaması, bazı futbolseverlerde şaşkınlığa neden oldu. Lionel Messi bu ödülü kazanması halinde 6. kez müzesine götürecek. Portekizli yıldız Ronaldo'nun ise 5 Ballon d'Or'u bulunuyor.


  1. 25.11.2019
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