Mbappe'nin Ballon d'Or favorisi Messi
Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe, aralık ayında sahibini bulacak olan Ballon d'Or ödülü için favorisini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe, 2 Aralık'ta 64. kez düzenlenecek olan Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için favorisini açıkladı.
Ödül için 3. kez aday gösterilen 20 yaşındaki Mbappe, Alman basınından Der Spiegel'e verdiği röportajda favorisinin Lionel Messi olduğunu söyledi ve şunları dile getirdi:
Bence en ciddi aday Messi. Kişisel olarak bu yılın en iyisi oydu.
Ronaldo hayranlığı ile bilinen Mbappe'nin bu açıklaması, bazı futbolseverlerde şaşkınlığa neden oldu. Lionel Messi bu ödülü kazanması halinde 6. kez müzesine götürecek. Portekizli yıldız Ronaldo'nun ise 5 Ballon d'Or'u bulunuyor.
- 25.11.2019
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Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Toplam 2
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abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
Mbappe'nin Ballon d'Or favorisi Messi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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