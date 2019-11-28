Fransa'nın konuştuğu Slimani'ye 2 maç ceza!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da kiralık olarak forma giyen ve adeta şov yaparak Fransa gündemine oturan İslam Slimani, Bordeaux maçının 67. dakikasında kırmızı kart görmüştü. Cezayirli oyuncunun Fransa Futbol Federasyonu tarafından 2 maç ceza aldığı resmen onaylandı.
Geçen sezon Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani Monaco'da çok iyi bir başlangıç yapmasının ardından Bordeaux maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.
Cezayir'li takımının PSG ile deplasmanda ve Toulouse ile evinde oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
Slimani bu sezon Ligue 1'de Monaco için 10 maça çıktı 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.
- 28.11.2019
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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