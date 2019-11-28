Fransa'nın konuştuğu Slimani'ye 2 maç ceza! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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'nın konuştuğu Slimani'ye 2 maç ceza!

Fransa'nın konuştuğu Slimani'ye 2 maç ceza!

Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da kiralık olarak forma giyen ve adeta şov yaparak Fransa gündemine oturan , Bordeaux maçının 67. dakikasında görmüştü. Cezayirli oyuncunun Fransa Futbol Federasyonu tarafından 2 maç ceza aldığı resmen onaylandı.

Geçen sezon 'de hayal kırıklığı yaratan Monaco'da çok iyi bir başlangıç yapmasının ardından Bordeaux maçında gördüğü nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Cezayir'li takımının PSG ile deplasmanda ve Toulouse ile evinde oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Slimani bu sezon Ligue 1'de Monaco için 10 maça çıktı 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.

  1. 28.11.2019
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