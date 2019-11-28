Fransa'nın konuştuğu Slimani'ye 2 maç ceza!

Geçen sezon Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani Monaco'da çok iyi bir başlangıç yapmasının ardından Bordeaux maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Cezayir'li takımının PSG ile deplasmanda ve Toulouse ile evinde oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Slimani bu sezon Ligue 1'de Monaco için 10 maça çıktı 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.