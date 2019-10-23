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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Monaco'dan bomba Slimani kararı! haberleri

Monaco'dan bomba Slimani kararı! Son dakika transfer haberleri

'de geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, geçtiğimiz yaz kiralık olarak olduğu Monaco'da sergilediği performansla fark yarattı. Cezayirli golcü çıktığı 7 maçta 5 gol atarken 7 de asist yaptı. Ada basını bu performans sonrası Monaco'nun golcü oyuncu için 9 milyon euro karşılığında 'den oyuncuyu transfer edeceğini duyurdu.

Gündeme bomba gibi düşen haberi... 'de geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, geçtiğimiz yaz 'den kiralık olarak gittiği Monaco'da sergilediği performansla parmak ısırtıyordu. Şu ana kadar 7 maçta 5 gol ve 7 asist kaydeden Cezayirli hakkında bugün Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Monaco'nun 31 yaşındaki santrforu sezon sonunda 7.8 milyon pound (9 milyon euro) serbest kalma bedeliyle kadrosuna katabileceğini yazdı. Leicester kulübü, 2016 yazında Sporting Lizbon'dan büyük ümitlerle kadrosuna kattığı yıldız isim için tam 30.5 milyon euro ödemişti.

  1. 23.10.2019
  2. Güncelleme: 23.10.2019 17:00
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