Islam Slimani şov yapmaya devam ediyor! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Islam Slimani şov yapmaya devam ediyor!

Islam Slimani şov yapmaya devam ediyor!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği 'de beklenilen performansı gösteremeyen ve sezon başında transfer olduğu 'da golleri üst üste sıralayan Islam Slimani, Rennes'i 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmada 1 1 asist kaydetti.

'de 10. hafta karşılaşmasında , Rennes'i ağırladı.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Monaco'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Monaco'nun gollerini 3. dakikada Slimani'nin asistinde Wissam Ben Yedder, 56. dakiakda Islam Slimani ve 90+3. dakikada yine Wissam Ben Yedder kaydetti. Rennes'in gollerini ise 12. dakikada Faitout Maouassa ve 48. dakikada Adrien Hunou attı.

Milli ara öncesi Montpellier'e kaybeden Monaco, bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Rennes de 12 puanda kaldı.

Monaco, Ligue 1'de gelecek hafta Nantes deplasmanına konuk olacak. Rennes ise Toulouse'u ağırlayacak.

  1. 20.10.2019
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