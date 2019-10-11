Islam Slimani Kongo'yu boş geçmedi
Fransa Ligi'nde Monaco formasıyla başarılı bir grafik çizen Slimani, milli takımda da gollerine devam ediyor. Cezayirli futbolcu Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçta takımının tek golüne imzasını attı. (fotomac.com.tr / Dış Habeler)
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de geçirdiği kötü sezonun ardından kiralık transfer olduğu Monaco'da kendisini bulan Islam Slimani, kulüp performansını milli takıma da taşıdı.
Fransız ekibiyle iyi bir sezon başlangıcına imzasını atan Cezayirli forvet, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadıkları hazırlık mücadelesinde skoru açan isim oldu.
Karşılaşma 1-1 sona ererken, Slimani milli takımda ulaştığı 30 golle, rekoru elinde bulunduran Abdelhafid Tasfaout'a (36 gol) bir adım daha yaklaştı.
- 11.10.2019
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Kızılyıldız: 68-56 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
ozan çebi bir var bir yok. bugünde elini taşın altına sokmayan adam bir daha görünmesin zaten
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Denizlispor'da favori Tolunay Kafkas
Toplam 3
Yorum
buldanlı bu tolunay her yerden kovuldu denızlı sıpor daha durust ınsanlara baksın derım bır denızlılı olarak
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Denizlispor'da favori Tolunay Kafkas
Toplam 3
Yorum
buldanlı bu tolunay her yerden kovuldu denızlı sıpor daha durust ınsanlara baksın derım bır denızlılı olarak
Islam Slimani Kongo'yu boş geçmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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