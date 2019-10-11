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11 Ekim 2019, Cuma
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Islam Slimani Kongo'yu boş geçmedi

Islam Slimani Kongo'yu boş geçmedi

Fransa Ligi'nde Monaco formasıyla başarılı bir grafik çizen Slimani, milli takımda da gollerine devam ediyor. Cezayirli futbolcu ile oynanan maçta takımının tek golüne imzasını attı. (fotomac.com.tr / Dış Habeler)

Geçtiğimiz yıl 'de geçirdiği kötü sezonun ardından kiralık transfer olduğu Monaco'da kendisini bulan Islam Slimani, kulüp performansını milli takıma da taşıdı.

Fransız ekibiyle iyi bir sezon başlangıcına imzasını atan Cezayirli forvet, ile oynadıkları hazırlık mücadelesinde skoru açan isim oldu.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, Slimani milli takımda ulaştığı 30 golle, rekoru elinde bulunduran Abdelhafid Tasfaout'a (36 gol) bir adım daha yaklaştı.

  1. 11.10.2019
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