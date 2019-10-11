Islam Slimani Kongo'yu boş geçmedi

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de geçirdiği kötü sezonun ardından kiralık transfer olduğu Monaco'da kendisini bulan Islam Slimani, kulüp performansını milli takıma da taşıdı.

Fransız ekibiyle iyi bir sezon başlangıcına imzasını atan Cezayirli forvet, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadıkları hazırlık mücadelesinde skoru açan isim oldu.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, Slimani milli takımda ulaştığı 30 golle, rekoru elinde bulunduran Abdelhafid Tasfaout'a (36 gol) bir adım daha yaklaştı.