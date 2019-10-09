Djamel Belmadi: Slimani su üstünde yürüyor

Cezayir Milli Takımı'nın deneyimli çalıştırıcısı Djamel Belmadi, Monaco forması giyen Islam Slimani'nin bu sezon gösterdiği performansın kendisini şaşırtmadığını söyledi. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Monaco'da öne çıkan isim olan Slimani ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen Belmadi açıklamasına şöyle devam etti:

"Slimani su üzerinde yürüyor. Can çekişen bir takımda olağanüstü şeyler yapıyor. Yıldızlar arasında bir numara. Onun performansı beni şaşırtmadı çünkü kendisini çok iyi tanıyorum."

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de istenen verimi veremeyen Cezayirli yıldız, Monaco'da 4 gol atarken 6 da asist yaptı.