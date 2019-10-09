Djamel Belmadi: Slimani su üstünde yürüyor
Monaco'nun sezon başında Leicester City'den kiraladığı Cezayirli golcü Islam Slimani için Cezayir Milli Takımı'nın teknik direktörü Djamel Belmadi dikkat çeken ifadeler kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Cezayir Milli Takımı'nın deneyimli çalıştırıcısı Djamel Belmadi, Monaco forması giyen Islam Slimani'nin bu sezon gösterdiği performansın kendisini şaşırtmadığını söyledi. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Monaco'da öne çıkan isim olan Slimani ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen Belmadi açıklamasına şöyle devam etti:
"Slimani su üzerinde yürüyor. Can çekişen bir takımda olağanüstü şeyler yapıyor. Yıldızlar arasında bir numara. Onun performansı beni şaşırtmadı çünkü kendisini çok iyi tanıyorum."
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de istenen verimi veremeyen Cezayirli yıldız, Monaco'da 4 gol atarken 6 da asist yaptı.
- 09.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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