Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sylvinho lakaplı Sylvio Mendes Campos Junior'ın sözleşmesi feshedildi. Takımı geçici olarak Gerald Baticle çalıştıracak.
Olympique Lyon, temmuz ayında göreve başlayan 45 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın yönetiminde çıktığı 11 resmi maçın yalnızca 3'ünden galip ayrıldı.
Ligue 1'deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain'in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor.
- 08.10.2019
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Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
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ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Sturridge ısınıyor
Toplam 2
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ismail rizeyi sturidge devirecek
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