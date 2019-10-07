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07 Ekim 2019, Pazartesi
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'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü

Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü

(Ligue 1) ekibi Olympique , teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sylvinho lakaplı Sylvio Mendes Campos Junior'ın sözleşmesi feshedildi. Takımı geçici olarak Gerald Baticle çalıştıracak.

Olympique , temmuz ayında göreve başlayan 45 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın yönetiminde çıktığı 11 resmi maçın yalnızca 3'ünden galip ayrıldı.

Ligue 1'deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Saint-Germain'in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor.



  1. 08.10.2019
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