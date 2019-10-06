Idrissa Gueye'nin çılgın istatistiği
Paris Saint-Germain forması giyen Senegalli futbolcu Idrissa Gueye, forma giydiği maçlarda takımının yenilmemesi ve gol yememesiyle ön plana çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sezon başında Paris Saint-Germain'in İngiliz ekibi Everton'dan 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Idrissa Gueye, Paris temsilcisinin orta sahasındaki problemi çözdü.
Teknik direktör Tuchel'in sık sık dile getirdiği defansif orta saha eksikliğini gideren Senegalli futbolcu, Fransız ekibiyle forma 8 maça çıkan Gueye bu karşılaşmaların hepsinde galibiyet sevinci yaşadı ve takımı hiç gol yemedi.
Gueye'nin forma giymediği 4 maçta ise PSG 2 kez mağlup oldu ve kalesinde 5 gol gördü.
- 06.10.2019
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Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Toplam 4
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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