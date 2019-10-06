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06 Ekim 2019, Pazar
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'nin çılgın istatistiği

Idrissa Gueye'nin çılgın istatistiği

Saint-Germain forması giyen Senegalli futbolcu , forma giydiği maçlarda takımının yenilmemesi ve gol yememesiyle ön plana çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sezon başında Saint-Germain'in İngiliz ekibi Everton'dan 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı yıldız futbolcu , Paris temsilcisinin orta sahasındaki problemi çözdü.

Teknik direktör Tuchel'in sık sık dile getirdiği defansif orta saha eksikliğini gideren Senegalli futbolcu, Fransız ekibiyle forma 8 maça çıkan Gueye bu karşılaşmaların hepsinde galibiyet sevinci yaşadı ve takımı hiç gol yemedi.

Gueye'nin forma giymediği 4 maçta ise PSG 2 kez mağlup oldu ve kalesinde 5 gol gördü.


  1. 06.10.2019
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