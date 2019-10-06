Idrissa Gueye'nin çılgın istatistiği

Sezon başında Paris Saint-Germain'in İngiliz ekibi Everton'dan 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Idrissa Gueye, Paris temsilcisinin orta sahasındaki problemi çözdü.

Teknik direktör Tuchel'in sık sık dile getirdiği defansif orta saha eksikliğini gideren Senegalli futbolcu, Fransız ekibiyle forma 8 maça çıkan Gueye bu karşılaşmaların hepsinde galibiyet sevinci yaşadı ve takımı hiç gol yemedi.

Gueye'nin forma giymediği 4 maçta ise PSG 2 kez mağlup oldu ve kalesinde 5 gol gördü.



