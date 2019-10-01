PSG'nin Galatasaray maçı öncesi korkutan istatistiği
Galatasaray-PSG maçı öncesi Fransız ekibinin grup aşamasında aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Paris temsilcisi son 7 sezonda elde ettiği galibiyet sayısı ile Avrupa'nın en iyi 4. takımı konumunda.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray-Paris Saint-Germain maçı öncesi Fransız ekibinin gruplarda aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor.
Turnuvanın bu aşamasında çizdiği grafik Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi dev kulüplerle yarışan Paris temsilcisinin sonraki aşamalardaki başarısızlığı ise büyük bir çekilişiyi beraberinde getiriyor.
Temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak PSG, son 7 sezonda gruplarda oynadığı 37 maçın 24'ünden galip ayrılırken yalnızca 2 kez yenildi. Fransız ekibi bu başarısıyla Devler Ligi grup aşamasının en iyi 4. rekorunu elinde bulunduruyor.
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