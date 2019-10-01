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01 Ekim 2019, Salı
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'nin maçı öncesi korkutan istatistiği

PSG'nin Galatasaray maçı öncesi korkutan istatistiği

- maçı öncesi Fransız ekibinin grup aşamasında aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. temsilcisi son 7 sezonda elde ettiği galibiyet sayısı ile Avrupa'nın en iyi 4. takımı konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak - Saint-Germain maçı öncesi Fransız ekibinin gruplarda aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor.

Turnuvanın bu aşamasında çizdiği grafik , ve gibi dev kulüplerle yarışan Paris temsilcisinin sonraki aşamalardaki başarısızlığı ise büyük bir çekilişiyi beraberinde getiriyor.

Temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak , son 7 sezonda gruplarda oynadığı 37 maçın 24'ünden galip ayrılırken yalnızca 2 kez yenildi. Fransız ekibi bu başarısıyla Devler Ligi grup aşamasının en iyi 4. rekorunu elinde bulunduruyor.

  1. 01.10.2019
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