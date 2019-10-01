PSG'nin Galatasaray maçı öncesi korkutan istatistiği

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray-Paris Saint-Germain maçı öncesi Fransız ekibinin gruplarda aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor.

Turnuvanın bu aşamasında çizdiği grafik Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi dev kulüplerle yarışan Paris temsilcisinin sonraki aşamalardaki başarısızlığı ise büyük bir çekilişiyi beraberinde getiriyor.

Temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak PSG, son 7 sezonda gruplarda oynadığı 37 maçın 24'ünden galip ayrılırken yalnızca 2 kez yenildi. Fransız ekibi bu başarısıyla Devler Ligi grup aşamasının en iyi 4. rekorunu elinde bulunduruyor.