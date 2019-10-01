PSG maçı öncesinde Mevlüt Erdinç'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler! Fenerbahçe...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşacak olan Paris Saint-Germain bugün resmi sitesinden Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç'in açıklamalarına yer verdi. Eski futbolcusu Mevlüt'le Paris günleri üzerine röportaj yapan PSG, yıldız futbolcunun Galatasaray maçıyla ilgili de görüşlerini aldı.
Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç eski kulübü PSG'nin resmi sitesine verdiği röportajda bu akşam oynanacak maç öncesi Galatasaray'la ilgili de açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeli futbolcu açıklamasında; 'Galatasaray büyük bir Türk kulübü fakat Fenerbahçe kadar büyük değil. Her yerde yapılan yeni stadyumlarla Türk futbolu çok gelişti. Bu gelişme birçok kulübe Avrupa kulüpleri önünde yardım ediyor. Bu maçın da çok güzel olacağını düşünüyorum çünkü iki takım da kazanmaya çalışacak. Galatasaray'ın bazı büyük oyuncuları var fakat ben PSG'nin önde bitireceğini düşünüyorum. Galatasaray stadındaki atmosferiyle üne sahip. Fakat ben PSG'nin bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Paris'in hem ilk 11'inde hem de kulübesinde müthiş oyuncular var. Atmosferden etkilenmeyeceklerdir.' dedi.
Mevlüt Erdinç 2009-2012 seneleri arasında forma giydiği PSG'de çıktığı 110 maçta 30 gol atarak takımına büyük katkı sağlamıştı.
- 01.10.2019
- Güncelleme: 01.10.2019 11:59
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