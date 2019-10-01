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Derbide Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! O veriler ortaya çıktı...
Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki üstün oyunu ile dikkat çekti. Deplasmanda ezeli rakibine karşı son dakikaya kadar oyun anlamında daha etkili ve düzenli oynayan sarı-lacivertli takımın bu görüntüsü rakamlara da açıkça yansıdı. Teknik heyetin yaptığı analize göre iki takım ve bazı oyuncularla ilgili çok çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. İşte derbide rakibine deplasmanda üstünlük sağlayan Fenerbahçe ve ev sahibi Galatasaray'ın incelemeleri...
1 Ekim 2019 Salı 09:31
Güncelleme: 01.10.2019 09:46
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İki takımın oyuncularının tehlikeli bölgede topla buluşmaları dikkate alındığında Fenerbahçe bu konuda açık ara önde duruyor.
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Galatasaray'da Feghouli 1, Babel 3 ve Nagatomo 2 kez topla buluşurken sarı-lacivertlilerde çok daha fazla sayıda oyuncu birçok kez topla ceza sahasında buluştu. Vedat Muriç 7, Tolga Ciğerci 4, Ozan Tufan 3, Kruse 3, LuizGustavo ve Deniz Türüç 1'er kez tehlikeli bölgede topu ayağında buldu.
Ceza sahasında toplam topla buluşma sayısı Galatasaray için 6, Fenerbahçe içinse 18 oldu. Fenerbahçe'nin hücumda rakibine karşı bu üstünlüğünü pekiştiren en önemli detay ise RadamelFalcao gibi önemli bir ismin bir kez bile ceza sahasında topla buluşamamasıydı.
Ersun Yanal için belki de en önemli konuların başında bu geliyor. Takım savunmasının yanı sıra Jailson'un etkili oyunu ve çabukluğunu kullanması sonucunda Kolombiyalı golcü bu bölgede topla temas edemedi.
BİR İLK YAŞANDI
Galatasaray'ın son 5 yılda ceza sahasında 6 veya daha az topla buluştuğu başka bir maç yok. OPTA verileri toplanmaya başlandığından bu yana ilk kez sarı-kırmızılı ekip bu kadar zayıf kaldı.