Derbide Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! O veriler ortaya çıktı...

Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki üstün oyunu ile dikkat çekti. Deplasmanda ezeli rakibine karşı son dakikaya kadar oyun anlamında daha etkili ve düzenli oynayan sarı-lacivertli takımın bu görüntüsü rakamlara da açıkça yansıdı. Teknik heyetin yaptığı analize göre iki takım ve bazı oyuncularla ilgili çok çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. İşte derbide rakibine deplasmanda üstünlük sağlayan Fenerbahçe ve ev sahibi Galatasaray'ın incelemeleri...