Hasan Ali Kaldırım tedavi için New York'a gitti
Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlık geçiren Hasan Ali Kaldırım tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. 29 yaşındaki sol bekin, ayağına özel olarak yapılan tabanlıktaki ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamaması için, geçen sene Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze gitmesi uygun görülmüştü.
Sarı lacivertli ekibin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, saat 13.20'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla New York'a hareket etti. 29 yaşındaki sol bekin, ayağına özel olarak yapılan tabanlıktaki ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamaması için, geçen sene Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze gitmesi uygun görülmüştü. Milli futbolcunun ayağına burada yeni tabanlık yapılacağı belirtildi. ABD'de özel programına devam edecek olan deneyimli oyuncunun, milli ara sonrası hazır olması planlanıyor.
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