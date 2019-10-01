Ronaldo'dan futbolseverleri endişelendiren açıklama!
Juventus forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun emeklilik ile ilgili sözleri ise futbolseverleri endişelendirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, hayranlarını şaşırtan bir çıkışa imzasını attı. Sport Bible'e verdiği röportajda kariyerine dair şunları dile getirdi:
"Futbolu her zaman çok seviyorum. Taraftarlarla bir şeyler paylaşmayı seviyorum. Onlar da Ronaldo'yu seviyorlar. Bu sporda yaş önemli değil. Önemli olan mentalite. Ancak şu son 5 seneye baktığımda, kendimi futbolun dışında, saha dışında görmeyi iş yapmayı sevdiğimi fark ettim. Önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde neler olacağını kim bilebilir?"
Ronaldo'nun bu sözleri aktif kariyerini noktalamayı düşündüğü şeklinde algılandı. Giyim, parfüm, ayakkabı ve otel gibi birçok alanda iş yapan ve kendi markasını tasarlayan Portekizli yıldızın Juventus ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
- 01.10.2019
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