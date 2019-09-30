Ribery Fiorentina'yı sırtlıyor

İtalya Serie A'da dün Milan'la karşı karşıya gelen Fiorentina'da sahanın yıldızı Fransız futbolcu Franck Ribery oldu. Uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılan ve İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayan tecrübeli oyuncu adından sıkça söz ettiriyor.

Milan karşısında 78. dakikada takımının 3. golüne imzasını atan Ribery, maç sonu yaptığı açıklamada, "Yaşlıyım ama sahada gencim. Her şeyden memnunum. Futbolu seviyorum, bu benim hayatım. Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzaladım çünkü hala futbola aç olduğumu biliyordum. Buraya gençlere ve kulübüme yardımcı olmaya geldim" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Ribery yeni takımıyla çıktığı 6 maçta 2 gol kaydederken 1 de asist yaptı. Fransız yıldız spor gazetelerinin de manşetlerini süslemeye devam ediyor.