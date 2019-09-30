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30 Eylül 2019, Pazartesi
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Ribery 'yı sırtlıyor

Ribery Fiorentina'yı sırtlıyor

Sezon başında ile sözleşme imzalayan Fransız futbolcu , Milan ile oynadıkları maçta ağları havalandırdı. Kulübe geldiğinden beri başarılı bir grafik çizen 36 yaşındaki yıldız, "Yaşlıyım ama sahada gencim. Futbolu seviyorum, bu benim hayatım" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A'da dün Milan'la karşı karşıya gelen 'da sahanın yıldızı Fransız futbolcu oldu. Uzun yıllar formasını giydiği 'ten sezon sonunda ayrılan ve İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayan tecrübeli oyuncu adından sıkça söz ettiriyor.

Milan karşısında 78. dakikada takımının 3. golüne imzasını atan Ribery, maç sonu yaptığı açıklamada, "Yaşlıyım ama sahada gencim. Her şeyden memnunum. Futbolu seviyorum, bu benim hayatım. Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzaladım çünkü hala futbola aç olduğumu biliyordum. Buraya gençlere ve kulübüme yardımcı olmaya geldim" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Ribery yeni takımıyla çıktığı 6 maçta 2 gol kaydederken 1 de asist yaptı. Fransız yıldız spor gazetelerinin de manşetlerini süslemeye devam ediyor.

  1. 30.09.2019
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