Ribery Fiorentina'yı sırtlıyor
Sezon başında Fiorentina ile sözleşme imzalayan Fransız futbolcu Franck Ribery, Milan ile oynadıkları maçta ağları havalandırdı. Kulübe geldiğinden beri başarılı bir grafik çizen 36 yaşındaki yıldız, "Yaşlıyım ama sahada gencim. Futbolu seviyorum, bu benim hayatım" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A'da dün Milan'la karşı karşıya gelen Fiorentina'da sahanın yıldızı Fransız futbolcu Franck Ribery oldu. Uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılan ve İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayan tecrübeli oyuncu adından sıkça söz ettiriyor.
Milan karşısında 78. dakikada takımının 3. golüne imzasını atan Ribery, maç sonu yaptığı açıklamada, "Yaşlıyım ama sahada gencim. Her şeyden memnunum. Futbolu seviyorum, bu benim hayatım. Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzaladım çünkü hala futbola aç olduğumu biliyordum. Buraya gençlere ve kulübüme yardımcı olmaya geldim" ifadelerini kullandı.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Ribery yeni takımıyla çıktığı 6 maçta 2 gol kaydederken 1 de asist yaptı. Fransız yıldız spor gazetelerinin de manşetlerini süslemeye devam ediyor.
- 30.09.2019
- Galatasaray'da Fatih Terim'in Falcao korkusu başına geldi!
- Galatasaray Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! 'Rüya Takım' kabusa döndü...
- Erman Toroğlu'dan Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması!
- Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi
- İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi!
-
Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
Ribery Fiorentina'yı sırtlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.