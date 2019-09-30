Transfer bombası patlıyor! Mario Mandzukic...
Transfer döneminin bitmiş olmasına rağmen flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalya’da Tuttosport’ta yer alan haberde, Juventus’tan ayrılmayı düşünen Mario Mandzukic için de sıcak gelişmeler dikkat çekiyor.
Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mario Mandzukic için transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak Katar'ın Al-Rayyan kulübü, Hırvat golcüyle yaptığı görüşmelerde sonuç elde edilemediğini ve transferin zora girdiğini duyurdu.
Son olarak Tuttosport, Manchester United-Mandzukic yakınlaşmasını yazdı. 33 yaşındaki forvetin Manchester United'ı düşündüğü ifade edildi. 2020 Kış transfer döneminde Mandzukic'in ManU'ya transfer olmaya hazır olduğu bildirildi.
- 30.09.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
Transfer bombası patlıyor! Mario Mandzukic... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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