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30 Eylül 2019, Pazartesi
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bombası patlıyor! ...

Transfer bombası patlıyor! Mario Mandzukic...

döneminin bitmiş olmasına rağmen flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ’da ’ta yer alan haberde, ’tan ayrılmayı düşünen için de sıcak gelişmeler dikkat çekiyor.

'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan için gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak 'ın Al-Rayyan kulübü, Hırvat golcüyle yaptığı görüşmelerde sonuç elde edilemediğini ve transferin zora girdiğini duyurdu.

Son olarak , -Mandzukic yakınlaşmasını yazdı. 33 yaşındaki forvetin Manchester United'ı düşündüğü ifade edildi. 2020 Kış transfer döneminde Mandzukic'in ManU'ya transfer olmaya hazır olduğu bildirildi.

  1. 30.09.2019
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