Transfer bombası patlıyor! Mario Mandzukic...

Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mario Mandzukic için transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak Katar'ın Al-Rayyan kulübü, Hırvat golcüyle yaptığı görüşmelerde sonuç elde edilemediğini ve transferin zora girdiğini duyurdu.

Son olarak Tuttosport, Manchester United-Mandzukic yakınlaşmasını yazdı. 33 yaşındaki forvetin Manchester United'ı düşündüğü ifade edildi. 2020 Kış transfer döneminde Mandzukic'in ManU'ya transfer olmaya hazır olduğu bildirildi.