Balotelli'den Ronaldo'ya olay gönderme: Umurumda değil
Serie A'da Brescia'nın Juventus ile karşılaşacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Mario Balotellli, "Ronaldo ile karşılaşacak olmaktan dolayı heyecanlı mısın?" sorusuna "Umurumda değil" diyerek yanıt verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A'da Brescia'nın Juventus'u ağırlayacağı maç öncesi DAZN adlı sitenin sorularını yanıtlayan golcü oyuncu Mario Balotelli, Cristiano Ronaldo ile ilgili gelen soru üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.
Rakip takımda Portekizli yıldız Crsitano Ronaldo'nun oynayacak olması hatırlatılan Balotelli, "Heyecanlı mısın?" sorusunu şöyle cevapladı:
Ronaldo'ya karşı oynayacak olma fikri beni heyecanlandırıyor mu? Yok, umurumda değil. Messi ile o dünyanın en güçlü oyuncularından ve ona karşı oynamak tabii ki hoş bir şey ama beni heyecanlandırmıyor. Dürüst olmak gerekirse Juventus'un diğer maçlardan farkı yok.
- 23.09.2019
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Sıra sende Nwakaeme
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Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
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Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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Yeni stoperler: Necip-Atiba
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Yorum
savaş Necipten bir şey olmaz.Atiba daha iyi.Hem sonra yenilere şans verilmeye devam edilirse BJK iyi bir takım olacaktır.Biraz sabır.
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