Balotelli'den Ronaldo'ya olay gönderme: Umurumda değil - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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Balotelli'den Ronaldo'ya olay gönderme: Umurumda değil

Balotelli'den Ronaldo'ya olay gönderme: Umurumda değil

Serie A'da Brescia'nın ile karşılaşacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Mario Balotellli, "Ronaldo ile karşılaşacak olmaktan dolayı heyecanlı mısın?" sorusuna "Umurumda değil" diyerek yanıt verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A'da Brescia'nın 'u ağırlayacağı maç öncesi DAZN adlı sitenin sorularını yanıtlayan golcü oyuncu , ile ilgili gelen soru üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

Rakip takımda Portekizli yıldız Crsitano Ronaldo'nun oynayacak olması hatırlatılan Balotelli, "Heyecanlı mısın?" sorusunu şöyle cevapladı:

Ronaldo'ya karşı oynayacak olma fikri beni heyecanlandırıyor mu? Yok, umurumda değil. Messi ile o dünyanın en güçlü oyuncularından ve ona karşı oynamak tabii ki hoş bir şey ama beni heyecanlandırmıyor. Dürüst olmak gerekirse Juventus'un diğer maçlardan farkı yok.


  1. 23.09.2019
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