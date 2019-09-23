İtalyan gazeteci Falcao'yu Llorente ile kıyasladı
İtalyan muhabir Raffaele Auriemma, Napoli'nin Lecce'yi 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gole imzasını atan Fernando Llorente'yi överken, "Icardi?, Falcao?, Rodrigo?, Werner? Hiçbiri değil. Asıl hizmet eden savaşçı Llorente" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A'da Napoli'nin deplasmanda Lecce'yi 4-1 mağlup ettiği maça attığı iki golle damga vuran İspanyol forvet Fernando Llorente, İtalyan basınında manşetleri süsleyen isim oldu.
Mediaset'in muhabiri Raffaele Auriemma da yıldız oyuncuyu öven isimler arasındaydı. Llorente'nin performansıyla ilgili paylaşım yapan İtalyan gazeteci, İspanyol futbolcuyu aralarında Galatasaray'ın golcüsü Falcao'nun da bulunduğu bir grup forvetle kıyasladı.
"Rodrigo mu?, Icardi mi?, Falcao mu?, Werner mi? Hiçbiri değil. Fernando Llorente Napoli'ye hizmet eden asıl savaşçı" diyen Auriemma, sonrak paylaşımında da golcü ismin transferinin çok doğru bir iş olduğunu dile getirdi.
- 23.09.2019
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
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Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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Yeni stoperler: Necip-Atiba
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Yorum
savaş Necipten bir şey olmaz.Atiba daha iyi.Hem sonra yenilere şans verilmeye devam edilirse BJK iyi bir takım olacaktır.Biraz sabır.
İtalyan gazeteci Falcao'yu Llorente ile kıyasladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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