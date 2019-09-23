İtalyan gazeteci Falcao'yu Llorente ile kıyasladı

İtalya Serie A'da Napoli'nin deplasmanda Lecce'yi 4-1 mağlup ettiği maça attığı iki golle damga vuran İspanyol forvet Fernando Llorente, İtalyan basınında manşetleri süsleyen isim oldu.

Mediaset'in muhabiri Raffaele Auriemma da yıldız oyuncuyu öven isimler arasındaydı. Llorente'nin performansıyla ilgili paylaşım yapan İtalyan gazeteci, İspanyol futbolcuyu aralarında Galatasaray'ın golcüsü Falcao'nun da bulunduğu bir grup forvetle kıyasladı.

"Rodrigo mu?, Icardi mi?, Falcao mu?, Werner mi? Hiçbiri değil. Fernando Llorente Napoli'ye hizmet eden asıl savaşçı" diyen Auriemma, sonrak paylaşımında da golcü ismin transferinin çok doğru bir iş olduğunu dile getirdi.



