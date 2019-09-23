İtalyan gazeteci Falcao'yu Llorente ile kıyasladı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri İtalyan gazeteci Falcao'yu Llorente ile kıyasladı

İtalyan gazeteci 'yu Llorente ile kıyasladı

İtalyan gazeteci Falcao'yu Llorente ile kıyasladı

İtalyan muhabir , 'nin Lecce'yi 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gole imzasını atan 'yi överken, "Icardi?, ?, Rodrigo?, Werner? Hiçbiri değil. Asıl hizmet eden savaşçı Llorente" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A'da 'nin deplasmanda Lecce'yi 4-1 mağlup ettiği maça attığı iki golle damga vuran İspanyol forvet , İtalyan basınında manşetleri süsleyen isim oldu.

Mediaset'in muhabiri da yıldız oyuncuyu öven isimler arasındaydı. Llorente'nin performansıyla ilgili paylaşım yapan İtalyan gazeteci, İspanyol futbolcuyu aralarında 'ın golcüsü 'nun da bulunduğu bir grup forvetle kıyasladı.

"Rodrigo mu?, Icardi mi?, Falcao mu?, Werner mi? Hiçbiri değil. Fernando Llorente Napoli'ye hizmet eden asıl savaşçı" diyen Auriemma, sonrak paylaşımında da golcü ismin transferinin çok doğru bir iş olduğunu dile getirdi.


  1. 23.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalyan gazeteci Falcao'yu Llorente ile kıyasladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN