Juventus'ta Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadığı için büyük hayal kırıklığı yaşayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can devre arasında takımdan ayrılmanın planlarını yapıyor. İtalyan basını yıldız ismin görüştüğü takımı açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen ve teknik direktör Sarri tarafından Şampiyonlar Ligi'ne bildirilen listede yer almayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, yaşadığı hayal kırıklığının ardından takımdan ayrılma kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde Devler Ligi'ne bildirilen listede yer almayan Emre Can, "Sezon başında PSG ile görüşmüştüm ancak Juventus'la Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğim için onlara hayır demiştim" açıklamasını yapmıştı.
TAKAS GÜNDEMDE
İtalyan basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı ve yeniden Fransız temsilcisi PSG'nin listesine girdi. Paris temsilcisinin, ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlandığı ifade edilirken, Emre Can-Meunier takasının da gündemde olduğuna dikkat çekildi.
Juventus'a 2018 yılında Liverpool'dan bedelsiz olarak gelen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda çıktığı 38 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 23.09.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
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tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
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arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Emre Can ocakta PSG'ye gidebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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