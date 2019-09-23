Emre Can ocakta PSG'ye gidebilir

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen ve teknik direktör Sarri tarafından Şampiyonlar Ligi'ne bildirilen listede yer almayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, yaşadığı hayal kırıklığının ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Devler Ligi'ne bildirilen listede yer almayan Emre Can, "Sezon başında PSG ile görüşmüştüm ancak Juventus'la Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğim için onlara hayır demiştim" açıklamasını yapmıştı.

TAKAS GÜNDEMDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı ve yeniden Fransız temsilcisi PSG'nin listesine girdi. Paris temsilcisinin, ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlandığı ifade edilirken, Emre Can-Meunier takasının da gündemde olduğuna dikkat çekildi.

Juventus'a 2018 yılında Liverpool'dan bedelsiz olarak gelen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda çıktığı 38 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.



