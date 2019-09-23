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23 Eylül 2019, Pazartesi
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ocakta 'ye gidebilir

Emre Can ocakta PSG'ye gidebilir

'ta Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadığı için büyük hayal kırıklığı yaşayan Türk asıllı Alman futbolcu devre arasında takımdan ayrılmanın planlarını yapıyor. İtalyan basını yıldız ismin görüştüğü takımı açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından 'ta forma giyen ve teknik direktör Sarri tarafından Şampiyonlar Ligi'ne bildirilen listede yer almayan Türk asıllı Alman futbolcu , yaşadığı hayal kırıklığının ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Devler Ligi'ne bildirilen listede yer almayan Emre Can, "Sezon başında ile görüşmüştüm ancak Juventus'la Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğim için onlara hayır demiştim" açıklamasını yapmıştı.

TAKAS GÜNDEMDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı ve yeniden Fransız temsilcisi PSG'nin listesine girdi. temsilcisinin, ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlandığı ifade edilirken, Emre Can-Meunier takasının da gündemde olduğuna dikkat çekildi.

Juventus'a 2018 yılında Liverpool'dan bedelsiz olarak gelen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda çıktığı 38 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.


  1. 23.09.2019
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