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Inter taraftarlarından Icardi tepkisi! Tüm formalarını...
Inter'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında olaylı bir şekilde kadro dışı bırakılan ve transfer döneminin son günlerine doğru Paris-Saint Germain'e transfer olan Mauro Icardi'ye lacivert-siyahlı taraftarlardan tepkiler devam ediyor. (Fotomac.com.tr / Dış haberler)
23 Eylül 2019 Pazartesi 20:28
Güncelleme: 23.09.2019 20:36
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2013-2014 sezonunda Sampdoria'dan Inter'e transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi gelen Mauro Icardi'ye tepkiler sürüyor.
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Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Arjantinli futbolcuyla 2021 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak istemiş ancak bir sonuç alamamıştı.
WANDA NARA'NIN KARARLARI VE INTER KARİYERİNİN BİTİŞİ
Bu süreçte Icardi'nin, en yakın arkadaşı Maxi Lopez'den boşandıktan hemen sonra hayatını birleştirdiği menajeri Wanda Nara'nın kulübü eleştiren açıklamaları ve Napoli ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmesi oyuncuyu hem taraftarların hem de kulübün gözünden düşürmüştü.
Ardından golcü forvetin önce kaptanlığı alındı, sonra da Rapid Wien maçı öncesi sakatlık bahanesiyle kadro dışı bırakıldı.
Yaşanan tüm bu olayların üzerine Inter taraftarları Wanda Nara'nın arabasını taşlamış, Arjantinli forvet ise sessizliğini korumuştu.