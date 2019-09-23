Inter taraftarlarından Icardi tepkisi! Tüm formalarını...

WANDA NARA'NIN KARARLARI VE INTER KARİYERİNİN BİTİŞİ

Bu süreçte Icardi'nin, en yakın arkadaşı Maxi Lopez'den boşandıktan hemen sonra hayatını birleştirdiği menajeri Wanda Nara'nın kulübü eleştiren açıklamaları ve Napoli ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmesi oyuncuyu hem taraftarların hem de kulübün gözünden düşürmüştü.