Mbappe'nin sahalara dönüş tarihi açıklandı! Galatasaray... Son dakika haberleri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe'nin sahalara döneceği tarih belli oldu. Yıldız futbolcunun 1 Ekim tarihinde Galatasaray ile oynanacak maçta sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain'de sakatlığı devam eden Kylian Mbappe'nin dönüş tarihi netlik kazandı.
PSG'nin Lyon ile deplasmanda oynayacağı maça götürülmeyen yıldız futbolcunun 1 Ekim tarihinde Galatasaray ile oynanacak maçta sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.
GALATASARAY'A KARŞI SAHADA
Fransız basınında yer alan habere göre; PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Mbappe'yi Lyon karşısında riske etmek istemezken haftaya Reims ile oynanacak lig maçında süre vermek istiyor. Mbappe'yi Reims maçında bir süre kullanmak isteyen Tuchel, Fransız yıldızı asıl olarak Galatasaray ile oynanacak maça düşünüyor.
PSG'nin bir diğer yıldız ismi Neymar, cezası nedeniyle Galatasaray karşısında olmayacak. Edinson Cavani'nin ise sakatlığı devam ediyor.
- 22.09.2019
- Güncelleme: 22.09.2019 16:59
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Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
Toplam 1
Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
Toplam 1
Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
Mbappe'nin sahalara dönüş tarihi açıklandı! Galatasaray... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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