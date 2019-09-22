Mbappe'nin sahalara dönüş tarihi açıklandı! Galatasaray... Son dakika haberleri - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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Mbappe'nin sahalara dönüş tarihi açıklandı! ... Son dakika haberleri

Mbappe'nin sahalara dönüş tarihi açıklandı! Galatasaray... Son dakika haberleri

'ın 'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain'in yıldız ismi 'nin sahalara döneceği tarih belli oldu. Yıldız futbolcunun 1 Ekim tarihinde Galatasaray ile oynanacak maçta sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nde ile aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain'de sakatlığı devam eden 'nin dönüş tarihi netlik kazandı.

'nin Lyon ile deplasmanda oynayacağı maça götürülmeyen yıldız futbolcunun 1 Ekim tarihinde Galatasaray ile oynanacak maçta sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.

GALATASARAY'A KARŞI SAHADA

Fransız basınında yer alan habere göre; PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Mbappe'yi Lyon karşısında riske etmek istemezken haftaya Reims ile oynanacak lig maçında süre vermek istiyor. Mbappe'yi Reims maçında bir süre kullanmak isteyen Tuchel, Fransız yıldızı asıl olarak Galatasaray ile oynanacak maça düşünüyor.

PSG'nin bir diğer yıldız ismi Neymar, cezası nedeniyle Galatasaray karşısında olmayacak. Edinson Cavani'nin ise sakatlığı devam ediyor.

  1. 22.09.2019
  2. Güncelleme: 22.09.2019 16:59
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