Atalanta-Fiorentina maçı ırkçı tezahüratlar nedeniyle bir süre durdu - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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Atalanta- maçı ırkçı tezahüratlar nedeniyle bir süre durdu

Atalanta-Fiorentina maçı ırkçı tezahüratlar nedeniyle bir süre durdu

'da oynanan Atalanta- maçında konuk ekibin Brezilyalı futbolcusu 'e yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunuldu. Oyuncunun maçın hakemine şikayette bulunması sonrası karşılaşma bir süre durdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'da futbol tribünlerinde yaşanan ırkçı saldırılar tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Serie A'da dün oynanan Atalanta- mücadelesinde tribündeki bir grup taraftar, konuk ekibin Brezilyalı futbolcusu 'e yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundular.

26 yaşındaki futbolcu bir süre sonra yapılanlara dayanamayarak hakemin yanına geldi ve tezahüratlardan rahatsız olduğunu dile getirdi. Hakem Orsato da maçı bir süreliğine durdurdu.

Stadyum hoparlörlerinden taraftarlara yönelik, ırkçı tezahüratları kesmeleri yönünde talepte bulunuldu. Daha sonra kaldığı yerden devam eden mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İtalya'da stadyumlarda sık görülen ırkçı tezahüratlara Inter'in yeni transferi Belçikalı golcü Romelu Lukaku da maruz kalmıştı.

  1. 23.09.2019
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