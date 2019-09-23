Atalanta-Fiorentina maçı ırkçı tezahüratlar nedeniyle bir süre durdu
İtalya'da oynanan Atalanta-Fiorentina maçında konuk ekibin Brezilyalı futbolcusu Dalbert'e yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunuldu. Oyuncunun maçın hakemine şikayette bulunması sonrası karşılaşma bir süre durdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya'da futbol tribünlerinde yaşanan ırkçı saldırılar tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Serie A'da dün oynanan Atalanta-Fiorentina mücadelesinde tribündeki bir grup taraftar, konuk ekibin Brezilyalı futbolcusu Dalbert'e yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundular.
26 yaşındaki futbolcu bir süre sonra yapılanlara dayanamayarak hakemin yanına geldi ve tezahüratlardan rahatsız olduğunu dile getirdi. Hakem Orsato da maçı bir süreliğine durdurdu.
Stadyum hoparlörlerinden taraftarlara yönelik, ırkçı tezahüratları kesmeleri yönünde talepte bulunuldu. Daha sonra kaldığı yerden devam eden mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
İtalya'da stadyumlarda sık görülen ırkçı tezahüratlara Inter'in yeni transferi Belçikalı golcü Romelu Lukaku da maruz kalmıştı.
- 23.09.2019
- Derbi öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Rıdvan Dilmen'den olay sözler! "Muriç Alex ile oynasaydı..."
- Avcı'dan flaş stoper kararı! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i
- Derbi ateşi yandı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray analizine başladı
- Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! Andone...
-
Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
-
Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
-
Yeni stoperler: Necip-Atiba
Toplam 1
Yorum
savaş Necipten bir şey olmaz.Atiba daha iyi.Hem sonra yenilere şans verilmeye devam edilirse BJK iyi bir takım olacaktır.Biraz sabır.
Atalanta-Fiorentina maçı ırkçı tezahüratlar nedeniyle bir süre durdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.