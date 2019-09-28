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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Spal karşısında zorlanmadı

Juventus Spal karşısında zorlanmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında son şampiyon , konuk ettiği Spal'ı 2-0 yendi. Juventus'un gollerini Pjanic ve Ronaldo kaydetti.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 'un kontrolünde geçerken, siyah-beyazlılar ev sahibi olmanın avantajıyla Ronaldo, Khedira ve Dybala ile pozisyonlar buldu.

İlk yarının son anlarında Juventus, 45. dakikada 'in uzaktan çektiği şutta golü buldu ve mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısında da Juventus, Spal kalesinde çok sayıda gol tehlikesi yaratırken, 78. dakikada Portekizli yıldız oyuncu , farkı 2'ye çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 16'ya yükseltti. Juventus, maç fazlasıyla Inter'den liderlik koltuğunu aldı.

Lige iyi giriş yapan Inter, bu akşam deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak.

Buffon'dan rekor

Juventus'un emektar kalecisi , Spal karşısında forma giyerek Serie A'da bir oyuncunun takımıyla en çok maça çıkma rekorunu da ele geçirdi.

Buffon, bugünkü müsabakada Juventus formasıyla 903'üncü resmi maçına çıkarak, 902 kez Milan forması giyen Paolo Maldini'nin rekorunu kırdı.

  1. 28.09.2019
  2. Güncelleme: 28.09.2019 18:34
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