Juan Jesus'a ırkçı saldırı sonrası ömür boyu men kararı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
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'a sonrası ömür boyu men kararı!

Juan Jesus'a ırkçı saldırı sonrası ömür boyu men kararı!

İtalyan futbolunda sezon başından bu yana görülen ırkçılık olaylarına bir yenisi eklendi. (Serie A) takımlarından Roma, Brezilyalı oyuncusu 'a yönelik nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Roma'nın 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu, sosyal paylaşım sitesi sayfasında Roma taraftarı tarafından ırkçı mesajlara maruz kaldı.

Söz konusu saldırıyı Instagram hesabından paylaşarak deşifre eden , "Olduğum gibi olmaktan gururluyum." ifadelerinin ardından kulübüne de bu taraftara karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Roma Kulübü de Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle yaptığı açıklamada, "Bu Instagram hesabının kullanıcısı, doğrudan mesajla Juan Jesus'a iğrenç ırkçı hakaretlerde bulundu. Hesabı emniyet yetkilileri ve Instagram'a bildirdik. Sorumlu kişi, Roma maçlarına hayat boyu giremeyecek." mesajını paylaştı.

BİR TEPKİ DE BAŞKAN CONTE'DEN

Olaya, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de müdahil oldu. Conte, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Juan Jesus'a dün hakaret eden kişinin spor tutkusu yok. Hayat boyu statların dışında kalmalı." ifadelerini kullandı.

Serie A'da daha önce Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Fiorentina'nın Brezilyalı oyuncusu Dalbert Henrique ve Napoli'nin stoperi Kalidou Koulibaly ve söylemlerin hedefi olmuştu.

  1. 27.09.2019
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