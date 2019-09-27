Juan Jesus'a ırkçı saldırı sonrası ömür boyu men kararı!
İtalyan futbolunda sezon başından bu yana görülen ırkçılık olaylarına bir yenisi eklendi. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus'a yönelik ırkçı saldırı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Roma'nın 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu, sosyal paylaşım sitesi Instagram sayfasında Roma taraftarı tarafından ırkçı mesajlara maruz kaldı.
Söz konusu saldırıyı Instagram hesabından paylaşarak deşifre eden Juan Jesus, "Olduğum gibi olmaktan gururluyum." ifadelerinin ardından kulübüne de bu taraftara karşı harekete geçme çağrısında bulundu.
Roma Kulübü de Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle yaptığı açıklamada, "Bu Instagram hesabının kullanıcısı, doğrudan mesajla Juan Jesus'a iğrenç ırkçı hakaretlerde bulundu. Hesabı emniyet yetkilileri ve Instagram'a bildirdik. Sorumlu kişi, Roma maçlarına hayat boyu giremeyecek." mesajını paylaştı.
BİR TEPKİ DE BAŞKAN CONTE'DEN
Olaya, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de müdahil oldu. Conte, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Juan Jesus'a dün hakaret eden kişinin spor tutkusu yok. Hayat boyu statların dışında kalmalı." ifadelerini kullandı.
Serie A'da daha önce Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Fiorentina'nın Brezilyalı oyuncusu Dalbert Henrique ve Napoli'nin stoperi Kalidou Koulibaly ırkçı saldırı ve söylemlerin hedefi olmuştu.
- 27.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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