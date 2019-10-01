Eto'o: Balotelli ne yazık ki kapasitesinin yüzde 10'u kadar oynadı

Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor'un formalarını giyen Kamerunlu eski golcü Samuel Eto'o, Brescia'da oynayan İtalyan golcü Mario Balotelli'ye çok üzüldüğünü söyledi.

Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen eski yıldız La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, golcü futbolcu Balotelli'nin hiçbir zaman gerçek potansiyelini ortaya çıkaramadığını ifade etti ve şöyle konuştu:

"Mario'yu kardeşim gibi seviyorum. Ancak o asla kapasitesinin yüzde 10'undan fazlasını oynamadı. Antrenmanda gördüğüm çok istekli Mario'yu maçlarda hiç görmedim. Bazen oynadığı futbolla kendisini izleyenlerin kalbini fethediyor ama bunu 20 yıl boyunca da yapabilirdi."