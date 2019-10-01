Eto'o: Balotelli ne yazık ki kapasitesinin yüzde 10'u kadar oynadı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
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Eto'o: Balotelli ne yazık ki kapasitesinin yüzde 10'u kadar oynadı

Eto'o: Balotelli ne yazık ki kapasitesinin yüzde 10'u kadar oynadı

Bir dönem ülkemizde de forma giyen Kamerunlu efsane futbolcu 'o, İtalyan golcü 'nin bir türlü patlama yapamamasına çok üzüldüğünü dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ülkemizde Antalyaspor ve 'un formalarını giyen Kamerunlu eski golcü 'o, Brescia'da oynayan İtalyan golcü 'ye çok üzüldüğünü söyledi.

Kariyerinde , , Inter ve gibi dev kulüplerde forma giyen eski yıldız La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, golcü futbolcu Balotelli'nin hiçbir zaman gerçek potansiyelini ortaya çıkaramadığını ifade etti ve şöyle konuştu:

"Mario'yu kardeşim gibi seviyorum. Ancak o asla kapasitesinin yüzde 10'undan fazlasını oynamadı. Antrenmanda gördüğüm çok istekli Mario'yu maçlarda hiç görmedim. Bazen oynadığı futbolla kendisini izleyenlerin kalbini fethediyor ama bunu 20 yıl boyunca da yapabilirdi."

  1. 01.10.2019
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