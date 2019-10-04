Fransızlarda Mbappe endişesi
Paris Saint-Germain'in Galatasaray'a konuk olduğu mücadelede sakatlıktan yeni çıktığı için maçın son yarım saatinde forma giyen Kylian Mbappe'nin sol bileğinden yeniden bir sakatlık yaşadığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la karşılaştıkları maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'den Fransızları üzen bir haber geldi.
L'Equipe'in paylaştığı bilgilere göre genç yıldız, Galatasaray maçı sonrası sol bileğinden yeniden bir sorun yaşadı ve PSG'nin bu hafta oynayacağı Angers maçıyla Fransa Milli Takımı'nın İzlanda ve Türkiye karşılaşmalarında forma giyemeyebileceği ifade edildi.
2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
- 04.10.2019
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MAÇ SONUCU Trabzonspor 2-2 Basel MAÇ ÖZETİ
Toplam 3
Yorum
üye hazık oldu.
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Beşiktaş maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
Zehni korkmaz bjk Bu bjk yı bundan sonrası ızlemeyeceyım ne zamankı bu sülük ahtapotlar bu kulupten ayrılırsalar bu yönetım ve yıldım yönetımı resmen bjk üzer
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Vazgeçmem!
Toplam 1
Yorum
turan şahın gıt artık
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