Fransızlarda Mbappe endişesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la karşılaştıkları maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'den Fransızları üzen bir haber geldi.

L'Equipe'in paylaştığı bilgilere göre genç yıldız, Galatasaray maçı sonrası sol bileğinden yeniden bir sorun yaşadı ve PSG'nin bu hafta oynayacağı Angers maçıyla Fransa Milli Takımı'nın İzlanda ve Türkiye karşılaşmalarında forma giyemeyebileceği ifade edildi.

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.



