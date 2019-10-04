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04 Ekim 2019, Cuma
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Fransızlarda Mbappe endişesi

Fransızlarda Mbappe endişesi

Saint-Germain'in 'a konuk olduğu mücadelede sakatlıktan yeni çıktığı için maçın son yarım saatinde forma giyen 'nin sol bileğinden yeniden bir sakatlık yaşadığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'la karşılaştıkları maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcu 'den Fransızları üzen bir haber geldi.

L'Equipe'in paylaştığı bilgilere göre genç yıldız, Galatasaray maçı sonrası sol bileğinden yeniden bir sorun yaşadı ve 'nin bu hafta oynayacağı Angers maçıyla Milli Takımı'nın İzlanda ve karşılaşmalarında forma giyemeyebileceği ifade edildi.

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.


  1. 04.10.2019
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