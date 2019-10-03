İşte Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu! A Milkli Takım son dakika haberleri - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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İşte 'nın maçı kadrosu! A Milkli Takım son dakika haberleri

İşte Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu! A Milkli Takım son dakika haberleri

Milli Takımı teknik direktörü , Milli Takımı ve İzlanda ile oynayacakları maçın 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Mandanda kadroya geri dönerken; Nzonzi kadroda kendisine yer bulamadı.

İşte Milli Takımı'nın Milli Takımı ve İzlanda maç kadrosundaki isimler...

Kaleciler: Lloris, Areola, Mandanda

Defanslar: Pavard, Varane, Hernandez, Lenglet, Digne, Dubois, Kimpembe, Zouma

Orta sahalar: Kante, Tolisso, Ndombele, Matuidi, Sissoko

Forvetler: Giroud, Griezmann, Mbappe, Ben Yedder, Coman, Ikone, Lemar

  1. 03.10.2019
  2. Güncelleme: 03.10.2019 15:55
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