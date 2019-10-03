Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye Milli Takımı ve İzlanda ile oynayacakları maçın 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Mandanda kadroya geri dönerken; Nzonzi kadroda kendisine yer bulamadı.
İşte Fransa Milli Takımı'nın Türkiye Milli Takımı ve İzlanda maç kadrosundaki isimler...
Kaleciler: Lloris, Areola, Mandanda
Defanslar: Pavard, Varane, Hernandez, Lenglet, Digne, Dubois, Kimpembe, Zouma
Orta sahalar: Kante, Tolisso, Ndombele, Matuidi, Sissoko
Forvetler: Giroud, Griezmann, Mbappe, Ben Yedder, Coman, Ikone, Lemar
- 03.10.2019
- Güncelleme: 03.10.2019 15:55
- Galatasaray'da devre arası büyük operasyon! Terim böyle duyurdu
- TFF'den tarihi çıkış: Hepinizin mesleği biter!
- İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?
- Muriç için çılgın rakam! İşte dünya devinin teklifi...
- Ve Fenerbahçe'de 4 isme veda! Ara transferde 2 yeni bomba... Son dakika haberleri
-
Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
-
Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Adam gibi maç seyretmeyi öğrenemedik
-
Erol Kaynar adaylığını açıkladı
Toplam 2
Yorum
sebo çok iyi bir insan ama bir bir olumsızluklar olmaya başlarsa panikler daha kötü olur yönetime seçilirse daha faydalı olur
İşte Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu! A Milkli Takım son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.