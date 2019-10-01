Kasper Dolberg'in saatini çalan takım arkadaşı kovuldu!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, hırsızlık olayıyla çalkalanıyor. Sezon başında takıma katılan Kasper Dolberg, geçtiğimiz haftalarda antrenman esnasında 70 bin dolar'lık saatini soyunma odasında unutmuş ve geldiğinde yerinde bulamamıştı.

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası morali bozulan Dolberg, ertesi gün gerçekleştirilen antrenmana katılmamıştı. Oyuncunun şikayeti sonrası polisler tarafından yürütülen soruşturmada hırsızın, aynı takımda forma giyen Lamine Diaby-Fadiga olduğu ortaya çıkmıştı.

Suçunu itiraf eden Diaby-Fadiga, Danimarkalı forvetten özür diledi ancak özrü kulüp tarafından kabul görmedi. Saati sattığını ve parasını geri ödeyeceğini söyleyen Fransız futbolcunun sözleşmesi Nice kulübü tarafından bugün feshedildi.

Fransız ekibi, yaptığı açıklamada kulüp ve üyelerinin güvenine ihanet eden bu davranışın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

18 yaşındaki oyuncu Nice formasını 7 kez terletmişti.