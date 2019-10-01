Islam Slimani'nin bonservisi belli oldu

Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak gittiği Monaco'da başarılı bir grafik çizen Cezayirli golcü Islam Slimani'nin bonservis bedeli belli oldu. 31 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi Fransız basınını da şaşırttı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
1 Ekim 2019 Salı 11:35
Güncelleme: 01.10.2019 11:39
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, gösterdiği performansla taraftarlardan büyük eleştiri almış, oyuncu sarı-lacivertli forma altında varlık gösterememişti.
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Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Falcao'nun yerine Fransız ekibi Monaco'nun yolunu tutan Slimani, burada daha ilk maçında golle tanışarak harika bir başlangıca imzasını attı.
Devam eden maçlarda takımına hem gol hem de asist anlamında katkı sunan Cezayirli futbolcunun bonservisi de belli oldu.
FranceFootball'da yer alan habere göre LeicesterCity oyuncunun bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi.
Monaco'ya geldiğinden beri çıktığı 5 lig maçında 4 gol atarken 4 de asist yapan yıldız futbolcu için belirlenen bu rakam Fransız basınında da şaşkınlığa neden oldu.