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Islam Slimani'nin bonservisi belli oldu

Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak gittiği Monaco'da başarılı bir grafik çizen Cezayirli golcü Islam Slimani'nin bonservis bedeli belli oldu. 31 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi Fransız basınını da şaşırttı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

1 Ekim 2019 Salı 11:35 Güncelleme: 01.10.2019 11:39
Islam Slimani'nin bonservisi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, gösterdiği performansla taraftarlardan büyük eleştiri almış, oyuncu sarı-lacivertli forma altında varlık gösterememişti.

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Islam Slimani'nin bonservisi belli oldu

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Falcao'nun yerine Fransız ekibi Monaco'nun yolunu tutan Slimani, burada daha ilk maçında golle tanışarak harika bir başlangıca imzasını attı.

Islam Slimani'nin bonservisi belli oldu

Devam eden maçlarda takımına hem gol hem de asist anlamında katkı sunan Cezayirli futbolcunun bonservisi de belli oldu.

Islam Slimani'nin bonservisi belli oldu

France Football'da yer alan habere göre Leicester City oyuncunun bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi.

Islam Slimani'nin bonservisi belli oldu

Monaco'ya geldiğinden beri çıktığı 5 lig maçında 4 gol atarken 4 de asist yapan yıldız futbolcu için belirlenen bu rakam Fransız basınında da şaşkınlığa neden oldu.

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