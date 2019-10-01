Gece yarısı son dakika geçtiler! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Süper Lig'e yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı güçlü isimlerle hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı lacivertli ekipte transfer döneminde adı pek çok kez anılan yıldız oyuncu Mesut Özil'e ilişkin gece yarısı bomba bir gelişme yaşandı. İşte son dakika Fenerbahçe ve transfer haberinin ayrıntıları...