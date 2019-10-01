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Gece yarısı son dakika geçtiler! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
Süper Lig'e yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı güçlü isimlerle hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı lacivertli ekipte transfer döneminde adı pek çok kez anılan yıldız oyuncu Mesut Özil'e ilişkin gece yarısı bomba bir gelişme yaşandı. İşte son dakika Fenerbahçe ve transfer haberinin ayrıntıları...
1 Ekim 2019 Salı 07:46
Güncelleme: 01.10.2019 07:50
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Yaz transfer sezonunu şüphesiz en verimli geçiren kulüplerden biri olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor.
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Yeni sezon öncesi adı pek çok kez sarı-lacivertli takımla anılan yıldız oyuncu Mesut Özil ile ilgili bomba gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
İngiltere basını, Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi.
Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gerek bitmek bilmeyen sakatlıkları gerekse de yüksek maaşı nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeki isim konumundaydı...
30 yaşındaki 10 numaranın Topçular'dan ayrılacağına yönelik haberlere her geçen gün bir yenisi daha artarkan Ada basını, söz konusu iddialara yeni bir boyut kazandırdı...