Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu belli oldu! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Paris Saint-Germain'in İstanbul'a gelecek kadrosu belli oldu. Cezalı Neymar'ın yanı sıra bir yıldız isim daha kadroya dahil edilmedi. İşte detaylar...

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:23 Güncelleme: 30.09.2019 11:33
Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu belli oldu!

Devler Ligi'nde gruptaki ikinci sınavını temsilcimiz Galatasaray'a karşı verecek olan Paris Saint-Germain'in maç kafilesi belli oldu.

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Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu belli oldu!

Fransız temsilcisinin İstanbul yolculuğunda yer almayan isimler şöyle;

Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu belli oldu!

Neymar

Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu belli oldu!

Mitchel Bakker

Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu belli oldu!

Colin Dagba

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