Paris Saint-Germain'in Galatasaray kadrosu belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Paris Saint-Germain'in İstanbul'a gelecek kadrosu belli oldu. Cezalı Neymar'ın yanı sıra bir yıldız isim daha kadroya dahil edilmedi. İşte detaylar...
30 Eylül 2019 Pazartesi 11:23
Güncelleme: 30.09.2019 11:33
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Devler Ligi'nde gruptaki ikinci sınavını temsilcimiz Galatasaray'a karşı verecek olan Paris Saint-Germain'in maç kafilesi belli oldu.
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Fransız temsilcisinin İstanbul yolculuğunda yer almayan isimler şöyle;