Arsenal Mesut Özil ile ilgili kararını verdi

Arsenal'de Mesut Özil bilmecesi son buluyor. Teknik direktör Unai Emery ile bir türlü yıldızı barışmayan Türk asıllı Alman futbolcu için karar verildi. Bu sezon sadece 71 dakika sahada kalan yıldız futbolcunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İşte Arsenal'in Mesut Özil ile ilgili verdiği karar...
28 Eylül 2019 Cumartesi 08:55
Güncelleme: 28.09.2019 09:13
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İngiliz ekibi Arsenal maaş yükü fazla olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili kararını verdi.
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Geçtiğimiz sezondan bu yana Mesut Özil ve Unai Emery'nin yıldızı bir türlü barışmazken, Emery basın toplantılarında her ne kadar Mesut Özil hakkında olumlu konuşsa da yıldız futbolcunun az forma şansı bulması akıllarda soru işareti bırakmıştı.
İngiliz basınındaki haberlere göre, Arsenal yönetimi Ocak ayında Mesut Özil için gelecek olan değerlendirme kararı aldı.
Mesut Özil bu sezon Arsenal formasıyla Premier Lig'de sadece 1 maçta görev alırken, 71 dakika sahada kaldı. Mesut Özil'in kulübü Arsenal ile 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.