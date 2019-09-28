Arsenal Mesut Özil ile ilgili kararını verdi

Arsenal'de Mesut Özil bilmecesi son buluyor. Teknik direktör Unai Emery ile bir türlü yıldızı barışmayan Türk asıllı Alman futbolcu için karar verildi. Bu sezon sadece 71 dakika sahada kalan yıldız futbolcunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İşte Arsenal'in Mesut Özil ile ilgili verdiği karar...

28 Eylül 2019 Cumartesi 08:55 Güncelleme: 28.09.2019 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





