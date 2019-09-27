PSG'de kriz ve Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao açıklaması!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakiplerinden olan Paris Saint-Germain'de işler yolunda gitmiyor. Fransa'nın dev kulübünde yıldız futbolcu Neymar ile olan sorunların bitmemesinin ardından son olarak kendi evinde Reims'e 1-0 mağlup olması kulübü karıştırdı. PSG'de bütün bunlar yaşanırken takımın yıldız savunma oyuncusu Thiago Silva'dan Falcao ve Galatasaray açıklaması geldi.

27 Eylül 2019 Cuma 18:42 Güncelleme: 27.09.2019 19:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





