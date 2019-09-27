PSG'de kriz ve Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
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PSG'de kriz ve Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao açıklaması!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakiplerinden olan Paris Saint-Germain'de işler yolunda gitmiyor. Fransa'nın dev kulübünde yıldız futbolcu Neymar ile olan sorunların bitmemesinin ardından son olarak kendi evinde Reims'e 1-0 mağlup olması kulübü karıştırdı. PSG'de bütün bunlar yaşanırken takımın yıldız savunma oyuncusu Thiago Silva'dan Falcao ve Galatasaray açıklaması geldi.
27 Eylül 2019 Cuma 18:42 Güncelleme: 27.09.2019 19:26
PSG'de kriz ve Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao açıklaması!
Paris Saint-Germain'de sular durulmuyor.
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PSG'de kriz ve Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao açıklaması!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı PSG'de ligde son maçta Reims karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından çalkantılar başladı.
PSG'de kriz ve Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao açıklaması!
Bir süredir taraftarlarla yıldız futbolcu Neymar arasında kriz yaşanıyordu.
PSG'de kriz ve Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao açıklaması!

Brezilyalı yıldızın yaz transfer döneminde eski kulübü Barcelona'ya gitmek istemesi taraftarların tepkisini çekmişti.
PSG'de kriz ve Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao açıklaması!

Transfer döneminde herhangi bir takıma gitmeyen ve takımında kalan Neymar'a ağır eleştiriler yapıldı.
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