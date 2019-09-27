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PSG'de kriz ve Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao açıklaması!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakiplerinden olan Paris Saint-Germain'de işler yolunda gitmiyor. Fransa'nın dev kulübünde yıldız futbolcu Neymar ile olan sorunların bitmemesinin ardından son olarak kendi evinde Reims'e 1-0 mağlup olması kulübü karıştırdı. PSG'de bütün bunlar yaşanırken takımın yıldız savunma oyuncusu Thiago Silva'dan Falcao ve Galatasaray açıklaması geldi.
27 Eylül 2019 Cuma 18:42
Güncelleme: 27.09.2019 19:26
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Paris Saint-Germain'de sular durulmuyor.
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı PSG'de ligde son maçta Reims karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından çalkantılar başladı.
Bir süredir taraftarlarla yıldız futbolcu Neymar arasında kriz yaşanıyordu.
Brezilyalı yıldızın yaz transfer döneminde eski kulübü Barcelona'ya gitmek istemesi taraftarların tepkisini çekmişti.
Transfer döneminde herhangi bir takıma gitmeyen ve takımında kalan Neymar'a ağır eleştiriler yapıldı.