Jeremy Menez kariyerini ikinci ligde sürdürecek
Bir dönem Antalyaspor forması da giyen Fransız futbolcu Jeremy Menez, ikinci lig takımlarından Paris FC ile yaptığı transfer görüşmesi sonucu kulüple 1 yıllık anlaşmaya vardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da da kısa bir süre forma giyen Fransız yıldız Jeremy Menez'in yeni adresi belli oldu.
Son olarak Meksika ekibi Club America'da forma giyen tecrübeli golcü, RMC Sport'un haberine göre Fransa Ligue 2 takımlarından Paris FC ile bir yıllık anlaşmaya vardı.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı performans sergileyemeyen deneyimli oyuncu Monaco, Roma, PSG, Milan, Bordeaux ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giymişti.
- 25.09.2019
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Öncel YAPRAK Bu karar beni çok üzdü.Devam edilmeli idi.
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mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
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Toplam 2
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Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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