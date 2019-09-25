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25 Eylül 2019, Çarşamba
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kariyerini ikinci ligde sürdürecek

Jeremy Menez kariyerini ikinci ligde sürdürecek

Bir dönem forması da giyen Fransız futbolcu , ikinci lig takımlarından Paris FC ile yaptığı transfer görüşmesi sonucu kulüple 1 yıllık anlaşmaya vardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig takımlarından 'da da kısa bir süre forma giyen Fransız yıldız 'in yeni adresi belli oldu.

Son olarak Meksika ekibi Club America'da forma giyen tecrübeli golcü, RMC Sport'un haberine göre Ligue 2 takımlarından Paris FC ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı performans sergileyemeyen deneyimli oyuncu Monaco, Roma, , Milan, Bordeaux ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giymişti.


  1. 25.09.2019
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