Jeremy Menez kariyerini ikinci ligde sürdürecek

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da da kısa bir süre forma giyen Fransız yıldız Jeremy Menez'in yeni adresi belli oldu.

Son olarak Meksika ekibi Club America'da forma giyen tecrübeli golcü, RMC Sport'un haberine göre Fransa Ligue 2 takımlarından Paris FC ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı performans sergileyemeyen deneyimli oyuncu Monaco, Roma, PSG, Milan, Bordeaux ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giymişti.



