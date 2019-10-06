Fenerbahçe'de Slimani üzüntüsü! Vedat Muriç ve Kruse... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Slimani üzüntüsü! Vedat Muriç ve Kruse...

'de Slimani üzüntüsü! Vedat Muriç ve Kruse...

Fenerbahçe'de Slimani üzüntüsü! Vedat Muriç ve Kruse...

’de hayal kırıklığı yaşayan Islam Slimani, Monaco’da kendini buldu, Ligue 1 tarihine adını koydu. Fenerbahçe’de geçirdiği sıkıntılı sezonun ardından Monaco’da yeni bir döneme başlayan Islam Slimani, tarihe geçti.

Sezona çok iyi başlayan Slimani, Ligue 1'de 6 hafta sonunda 10 gollük katkıyla ulaştı. Dün Monaco deplasmanda Montpellier'ye 3-1 yenilirken, Ben Yedder'e asisti 31 yaşındaki Slimani yaptı.

Monaco formasıyla 6 lig maçında 4 gol 6 asist yapan Cezayirli forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan ilk futbolcu oldu. Tecrübeli yıldız, 'de sadece 1 lig golü atabilmişti.

Geçtiğimiz sezon Benzia ve Frey ile oynayan Slimani'nin, Kruse ve Muriç ile nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu.

  1. 06.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Slimani üzüntüsü! Vedat Muriç ve Kruse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN