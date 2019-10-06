Fenerbahçe'de Slimani üzüntüsü! Vedat Muriç ve Kruse...
Fenerbahçe’de hayal kırıklığı yaşayan Islam Slimani, Monaco’da kendini buldu, Ligue 1 tarihine adını koydu. Fenerbahçe’de geçirdiği sıkıntılı sezonun ardından Monaco’da yeni bir döneme başlayan Islam Slimani, tarihe geçti.
Sezona çok iyi başlayan Slimani, Ligue 1'de 6 hafta sonunda 10 gollük katkıyla çift hanelere ulaştı. Dün Monaco deplasmanda Montpellier'ye 3-1 yenilirken, Ben Yedder'e asisti 31 yaşındaki Slimani yaptı.
Monaco formasıyla 6 lig maçında 4 gol 6 asist yapan Cezayirli forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan ilk futbolcu oldu. Tecrübeli yıldız, Fenerbahçe'de sadece 1 lig golü atabilmişti.
Geçtiğimiz sezon Benzia ve Frey ile oynayan Slimani'nin, Kruse ve Muriç ile nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu.
- 06.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Fenerbahçe'de Slimani üzüntüsü! Vedat Muriç ve Kruse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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