Fenerbahçe'de Ersun Yanal eleştirilere isyan etti!

Süper Lig'in 7.haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Ersun Yanal Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de ilk yenilgisini tatmış oldu. Maçın ardından Ersun Yanal'a, kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri için yoğun bir eleştiri vardı. Yanal, bu eleştirilere yanıt verirken adeta isyan etti...

6 Ekim 2019 Pazar 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





