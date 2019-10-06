Fenerbahçe'de Ersun Yanal eleştirilere isyan etti! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal eleştirilere isyan etti!

Süper Lig'in 7.haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Ersun Yanal Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de ilk yenilgisini tatmış oldu. Maçın ardından Ersun Yanal'a, kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri için yoğun bir eleştiri vardı. Yanal, bu eleştirilere yanıt verirken adeta isyan etti...
6 Ekim 2019 Pazar 11:26
Fenerbahçe'de Ersun Yanal eleştirilere isyan etti!

Antalyaspor'dan aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Kadıköy'deki 15 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal hedefteydi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal eleştirilere isyan etti!

Kanatlarda Ozan ve Tolga ile başlamasının hata olduğu yönünde eleştirilen Yanal, mecburiyetten böyle bir yol izlemek zorunda kaldığını dile getirdi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal eleştirilere isyan etti!

Tecrübeli çalıştırıcı, kurmaylarıyla yaptığı maç değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'de Ersun Yanal eleştirilere isyan etti!

DİRAR SOL BEK OYNAYINCA ETKİ YAPAMADI

"Rakıbimiz kendi sahasında çok iyi kapandı. Biz bu savunmayı ancak çizgiye inerek açabilirdik. Antalyaspor'un dengesini bozabilmek için bu gerekliydi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal eleştirilere isyan etti!

Ancak Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım gibi kanat özelliği olan üç oyuncumuzdan yoksun mücadele ettik.

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