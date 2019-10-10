Galatasaray'dan sosyal medyada dev rakiplerine fark! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan sosyal medyada dev rakiplerine fark!

Süper Lig'de 7. haftanın sonuna gelinmesine rağmen ligimizin dev ekipleri istenilen seviyede değil. Sezon istediği başlangıcı yapamayan ekiplerin başında ise Galatasaray geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de iki maç sonunda 1 puan alabilen Galatasaray, sosyal medyadaki gücüyle dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar sosyal medyadaki potansiyeliyle dev rakiplerini geride bıraktı.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:09 Güncelleme: 10.10.2019 20:09
Galatasaray'dan sosyal medyada dev rakiplerine fark!

Süper Lig'e bu sezon istediği başlangıcı yapamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de iki maç sonunda 1 puan alabilen Galatasaray, sosyal medyadaki gücüyle dikkat çekiyor.

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Galatasaray'dan sosyal medyada dev rakiplerine fark!

Sarı kırmızılı kulüp, Instagram ve YouTube platformlarında eylül ayındaki etkileşim sayılarıyla birçok önemli Avrupa kulübünü geride bıraktı.

Galatasaray'dan sosyal medyada dev rakiplerine fark!

Galatasaray'ın üst sıralarda olduğu listelerde Fenerbahçe ve Beşiktaş da yer aldı.

Galatasaray'dan sosyal medyada dev rakiplerine fark!

INSTAGRAM VE YOUTUBE ETKİLEŞİMLERİ
Deportes & Finanzas'ın yayınladığı raporlara göre eylül ayında Instagram'da en çok etkileşim alan spor kulüpleri arasında Galatasaray, Barcelona'nın hemen ardından ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray'dan sosyal medyada dev rakiplerine fark!

Sarı kırmızılı kuüp toplamda 71.9 milyon etkileşimle Liverpool, Juventus, Chelsea, Real Madrid, PSG gibi Avrupa devlerini geride bıraktı.

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