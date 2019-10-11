İran Kamboçya'ya gol oldu yağdı

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İran sahasında konuk ettiği Kamboçya'yı adeta gol yağmuruna tuttu. Asya temsilcisi rakibini tam 14-0 mağlup etti.

İran'ın gollerini; Nourollahi, Azmoun (3), Kanani, Taremi (2), Ansarifard (4), Mohebi (2), Mohammadi kaydetti. 1979 yılından beri kadınların tribünde maç izlemesi yasak olan İran'da bu maçta ilk kez 3 bin 500 kadın stadyumdaki yerini aldı.



