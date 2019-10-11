2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan İran-Kamboçya maçı gol yağmuruna sahne oldu. Kadınların 40 yıl aradan sonra tribünde maç izlediği İran, rakibini 14-0 mağlup etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İran sahasında konuk ettiği Kamboçya'yı adeta gol yağmuruna tuttu. Asya temsilcisi rakibini tam 14-0 mağlup etti.
İran'ın gollerini; Nourollahi, Azmoun (3), Kanani, Taremi (2), Ansarifard (4), Mohebi (2), Mohammadi kaydetti. 1979 yılından beri kadınların tribünde maç izlemesi yasak olan İran'da bu maçta ilk kez 3 bin 500 kadın stadyumdaki yerini aldı.
- 11.10.2019
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Kızılyıldız: 68-56 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
ozan çebi bir var bir yok. bugünde elini taşın altına sokmayan adam bir daha görünmesin zaten
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Denizlispor'da favori Tolunay Kafkas
Toplam 3
Yorum
buldanlı bu tolunay her yerden kovuldu denızlı sıpor daha durust ınsanlara baksın derım bır denızlılı olarak
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Denizlispor'da favori Tolunay Kafkas
Toplam 3
Yorum
buldanlı bu tolunay her yerden kovuldu denızlı sıpor daha durust ınsanlara baksın derım bır denızlılı olarak
İran Kamboçya'ya gol oldu yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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