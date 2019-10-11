İran Kamboçya'ya gol oldu yağdı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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'ya gol oldu yağdı

İran Kamboçya'ya gol oldu yağdı

elemeleri kapsamında oynanan - maçı gol yağmuruna sahne oldu. Kadınların 40 yıl aradan sonra tribünde maç izlediği İran, rakibini 14-0 mağlup etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Katar'da düzenlenecek Elemeleri C Grubu'nda sahasında konuk ettiği 'yı adeta gol yağmuruna tuttu. Asya temsilcisi rakibini tam 14-0 mağlup etti.

İran'ın gollerini; Nourollahi, Azmoun (3), Kanani, Taremi (2), Ansarifard (4), Mohebi (2), Mohammadi kaydetti. 1979 yılından beri kadınların tribünde maç izlemesi yasak olan İran'da bu maçta ilk kez 3 bin 500 kadın stadyumdaki yerini aldı.


  1. 11.10.2019
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