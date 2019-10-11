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11 Ekim 2019, Cuma
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'dan 'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

kokartlı hakem , Altı Şampiyonası 6. Grup'ta Salı günü Karadağ ile arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada, 'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Öte yandan, Gözlemcisi Sabri Çelik, Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta Salı günü Kuzey Makedonya ile arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

  1. 11.10.2019
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