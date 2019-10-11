Portekizli Ruben Semedo'nun hapisten milli takıma giden ilginç hikayesi
Bundan 15 ay önce Villarreal forması giydiği dönem karıştığı olaylar neticesinde hapis yatan defans oyuncusu Ruben Semedo, Portekiz'in EURO 2020 elemelerinde Lüksemburg ve Ukrayna ile oynanacak maçların aday kadrosuna çağrıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Portekizli defans oyuncusu Ruben Semedo, kariyerinde ilginç anlar yaşamaya devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, 2017'nin yaz transfer döneminde Sporting'den Villarreal'e 14 milyon Euro'ya transfer olurken adını tüm Avrupa'ya duyurma fırsatı yakalamıştı. Ancak genç yıldız için İspanya'da işler istediği gibi gitmedi. Adam yaralama, silah kullanma, şiddet ve buna benzer birçok olaya karışan Semedo, sonuncu kez gözaltına alındığında tutuklanmış ve hapse atılmıştı.
5 ay boyunca hapiste kalan Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu, hapisten çıktıktan 9 ay sonra A Bola'ya verdiği röportajda, "Hapisteki ilk iki ayımda zaman sanki akmıyordu. Birçok gece uyku uyuyamadım ve gizli gizli ağladım. Ailemi ve çocuklarımı düşünüyordum. Çok fazla acı çektim. Dışarıdan hiçbir haber alamıyordum" ifadelerini kullanmıştı.
YENİDEN MİLLİ TAKIMDA
Hapiste olduğu süre boyunca sözleşmesi askıya alınan ve maaş ödenmeyen Portekizli futbolcu kefaretle serbest kalmasının ardından Villarreal tarafından sırasıyla Huesca ve Rio Ave'ye kiralandı. Sezon başında 4.5 milyon Euro karşılığında Olympiakos'a transfer olan Semedo, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yunan ekibinde 12 maça çıkan 25 yaşındaki stoper 3 gol kaydetti.
Bu performansıyla Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'u etkilemeyi başaran genç futbolcu, kariyerinde ilk kez milli takım daveti aldı. Semedo, Portekiz'in EURO 2020 elemelerinde Lüksemburg ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer alıyor.
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YAŞASIN TÜRKİYEM BİZ TÜRKİYE YİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ. HER ŞEY VATAN İÇİN, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
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Kapı ‘En iyi 60’ta!
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Yorum
BULUN SUAT,BÜLENT,TANJULARI KOYUN GS TAKIMINA NEDEN GS TAKIMININ İÇİNDE VE SAHADA DEĞİL BU PIRIL PIRIL GENÇ FUTBOLCULAR. NEDEN GS TAKIMINDA BİR TANE TÜRK OYNAMIYOR..
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PFDK ceza yağdırdı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
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GÖZÜNÜZ AYDIN OLSUN DESTEKÇİLER FB TFF Sİ VE BJK MHK Sİ ÇÖKERTTİ DÜNYA KULÜBÜ GS YI.BİTİRDİLER DÜNYA KULÜBÜNÜ. FUTBOLDA BİTTİ BU SAYEDE TÜRKİYE DE.
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