Portekizli Ruben Semedo'nun hapisten milli takıma giden ilginç hikayesi

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Portekizli defans oyuncusu Ruben Semedo, kariyerinde ilginç anlar yaşamaya devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, 2017'nin yaz transfer döneminde Sporting'den Villarreal'e 14 milyon Euro'ya transfer olurken adını tüm Avrupa'ya duyurma fırsatı yakalamıştı. Ancak genç yıldız için İspanya'da işler istediği gibi gitmedi. Adam yaralama, silah kullanma, şiddet ve buna benzer birçok olaya karışan Semedo, sonuncu kez gözaltına alındığında tutuklanmış ve hapse atılmıştı.

5 ay boyunca hapiste kalan Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu, hapisten çıktıktan 9 ay sonra A Bola'ya verdiği röportajda, "Hapisteki ilk iki ayımda zaman sanki akmıyordu. Birçok gece uyku uyuyamadım ve gizli gizli ağladım. Ailemi ve çocuklarımı düşünüyordum. Çok fazla acı çektim. Dışarıdan hiçbir haber alamıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN MİLLİ TAKIMDA

Hapiste olduğu süre boyunca sözleşmesi askıya alınan ve maaş ödenmeyen Portekizli futbolcu kefaretle serbest kalmasının ardından Villarreal tarafından sırasıyla Huesca ve Rio Ave'ye kiralandı. Sezon başında 4.5 milyon Euro karşılığında Olympiakos'a transfer olan Semedo, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yunan ekibinde 12 maça çıkan 25 yaşındaki stoper 3 gol kaydetti.

Bu performansıyla Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'u etkilemeyi başaran genç futbolcu, kariyerinde ilk kez milli takım daveti aldı. Semedo, Portekiz'in EURO 2020 elemelerinde Lüksemburg ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer alıyor.



