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11 Ekim 2019, Cuma
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Portekizli 'nun hapisten milli takıma giden ilginç hikayesi

Portekizli Ruben Semedo'nun hapisten milli takıma giden ilginç hikayesi

Bundan 15 ay önce Villarreal forması giydiği dönem karıştığı olaylar neticesinde hapis yatan defans oyuncusu , Portekiz'in elemelerinde Lüksemburg ve ile oynanacak maçların aday kadrosuna çağrıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yunanistan Ligi ekiplerinden 'ta forma giyen Portekizli defans oyuncusu , kariyerinde ilginç anlar yaşamaya devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, 2017'nin yaz döneminde Sporting'den Villarreal'e 14 milyon Euro'ya transfer olurken adını tüm Avrupa'ya duyurma fırsatı yakalamıştı. Ancak genç yıldız için 'da işler istediği gibi gitmedi. Adam yaralama, silah kullanma, şiddet ve buna benzer birçok olaya karışan Semedo, sonuncu kez gözaltına alındığında tutuklanmış ve hapse atılmıştı.

5 ay boyunca hapiste kalan Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu, hapisten çıktıktan 9 ay sonra A Bola'ya verdiği röportajda, "Hapisteki ilk iki ayımda zaman sanki akmıyordu. Birçok gece uyku uyuyamadım ve gizli gizli ağladım. Ailemi ve çocuklarımı düşünüyordum. Çok fazla acı çektim. Dışarıdan hiçbir haber alamıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN MİLLİ TAKIMDA

Hapiste olduğu süre boyunca sözleşmesi askıya alınan ve maaş ödenmeyen Portekizli futbolcu kefaretle serbest kalmasının ardından Villarreal tarafından sırasıyla Huesca ve Rio Ave'ye kiralandı. Sezon başında 4.5 milyon Euro karşılığında Olympiakos'a transfer olan Semedo, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yunan ekibinde 12 maça çıkan 25 yaşındaki stoper 3 gol kaydetti.

Bu performansıyla Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'u etkilemeyi başaran genç futbolcu, kariyerinde ilk kez milli takım daveti aldı. Semedo, Portekiz'in elemelerinde Lüksemburg ve ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer alıyor.


  1. 11.10.2019
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