Umut Bozok ve Umut Meraş'tan müthiş performans

Fransa İkinci Ligi'nde Le Havre sahasında Lorient'i konuk etti. Deplasman ekibinde forma giyen Ümit Milli futbolcu Umut Bozok karşılaşmanın henüz 1. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi takımda forma giyen milli oyuncu Umut Meraş da takımının ikinci golünde asist yapan isim oldu.

Maç sonu attığı golle ilgili konuşan Umut Bozok, "Yaklaşık bir yıl aradan sonra gol attım. Benim için biraz daha özeldi çünkü bugün annemin doğum günü. Ona da güzel bir jest oldu" ifadelerini kullandı.



