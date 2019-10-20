Umut Bozok ve Umut Meraş'tan müthiş performans
Fransa Ligue 2'de oynanan Le Havre-Lorient maçına Türk futbolcular Umut Bozok ve Umut Meraş damgasını vurdu. Ümit Milli futbolcu Umut Bozok bir gol atarken, milli oyuncu Umut Meraş da mücadeleyi bir asistle tamamladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa İkinci Ligi'nde Le Havre sahasında Lorient'i konuk etti. Deplasman ekibinde forma giyen Ümit Milli futbolcu Umut Bozok karşılaşmanın henüz 1. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi takımda forma giyen milli oyuncu Umut Meraş da takımının ikinci golünde asist yapan isim oldu.
Maç sonu attığı golle ilgili konuşan Umut Bozok, "Yaklaşık bir yıl aradan sonra gol attım. Benim için biraz daha özeldi çünkü bugün annemin doğum günü. Ona da güzel bir jest oldu" ifadelerini kullandı.
- 20.10.2019
Umut Bozok ve Umut Meraş'tan müthiş performans haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.