Umut Bozok: Bir gün Galatasaray forması giymek istiyorum - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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: Bir gün forması giymek istiyorum

Umut Bozok: Bir gün Galatasaray forması giymek istiyorum

Ligue 2 takımlarından Lorient'da forma giyen 'ın golcü ismi , Fransız basınına verdiği röportajda forması giymekten gurur duyduğunu dile getirdi. Genç futbolcu ayrıca hayalinin bir gün forması giymek olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İki sezon önce Ligue 2'de Nimes formasıyla gol kralı olan , Fransız basınından Ouest France'a verdiği röportajda formasını giymekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Fransa'da doğan ve futbol kariyerine orada başlayan Umut Bozok, 'nin Fransa ile 'te karşılacağı mücadeleyi antrenmanı olduğu için stadyumdan izlemeyeceğini ancak ekran karşısında olacağını ifade etti. Destekleyeceği takım sorulan Bozok, "Her zaman iki takımı da destekledim. Türkiye'nin 2002'deki maçlarını tam hatırlamıyorum çünkü çok gençtim ama EURO 2008 heyecan doluydu ve bu turnuvayı hayatım boyunca unutmayacağım. Türk kökenliyim ama bütün hayatım Fransa'da geçti. Ancak yine de milli takım forması giydiğim için Türkiye'ye daha yakınım" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAYALİM GALATASARAY'DA OYNAMAK"

Daha önce de verdiği birçok röportajda Galatasaraylı olduğunu dile getiren Umut Bozok en büyük hayalinin bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Dedem şantiyede çalışmak için yıllar önce Fransa'ya gelmiş. Kendisi ölümüne Galatasaraylıdır. Bize de bunu küçüklükten aşıladı. Çocukluğumdan beri Galatasaray forması koleksiyonu yapıyorum. Hayalim bir gün orada oynamak. Bir diğer hayalimse Fenerbahçe'ye karşı bir derbiyi orada izlemek."


  1. 14.10.2019
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