Umut Bozok: Bir gün Galatasaray forması giymek istiyorum

İki sezon önce Fransa Ligue 2'de Nimes formasıyla gol kralı olan Umut Bozok, Fransız basınından Ouest France'a verdiği röportajda Ümit Milli Takım formasını giymekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Fransa'da doğan ve futbol kariyerine orada başlayan Umut Bozok, Türkiye'nin Fransa ile Paris'te karşılacağı mücadeleyi antrenmanı olduğu için stadyumdan izlemeyeceğini ancak ekran karşısında olacağını ifade etti. Destekleyeceği takım sorulan Bozok, "Her zaman iki takımı da destekledim. Türkiye'nin 2002'deki maçlarını tam hatırlamıyorum çünkü çok gençtim ama EURO 2008 heyecan doluydu ve bu turnuvayı hayatım boyunca unutmayacağım. Türk kökenliyim ama bütün hayatım Fransa'da geçti. Ancak yine de milli takım forması giydiğim için Türkiye'ye daha yakınım" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAYALİM GALATASARAY'DA OYNAMAK"

Daha önce de verdiği birçok röportajda Galatasaraylı olduğunu dile getiren Umut Bozok en büyük hayalinin bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Dedem şantiyede çalışmak için yıllar önce Fransa'ya gelmiş. Kendisi ölümüne Galatasaraylıdır. Bize de bunu küçüklükten aşıladı. Çocukluğumdan beri Galatasaray forması koleksiyonu yapıyorum. Hayalim bir gün orada oynamak. Bir diğer hayalimse Fenerbahçe'ye karşı bir derbiyi orada izlemek."



