Paris emniyeti Fransa-Türkiye maçı öncesi rakamları açıkladı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımızla liderlik mücadelesine çıkacak olan Fransa, maç öncesi geniş güvenlik önlemleri alıyor. Paris emniyeti maçın oynanacağı Stade de France çevresinde 600 polisin bulunacağını duyurdu. Öte yandan stat içerisinde de normalde 1100 olan güvenlik görevlisi sayısının bu maçta 1400'e çıkarılacağı ifade edildi.

Maçta beklenen toplam seyirci sayısının 78 bin olduğu belirtilirken, bunlardan yaklaşık 40 bininin Türk taraftar olacağı kaydedildi. Türk vatandaşların özellikle Almanya gibi çevre ülkelerden bu maça geleceği bildiriliyor.

Mücadele için alınan önlemler çerçevesinde stadyumda Türkçe anons yapan bir çevirmenin bulunacağı da kaydedildi.