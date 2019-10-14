EURO 2020 elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımızı ağırlayacak olan Fransa'da maçın oynanacağı Stade de France çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Paris emniyetinden de konuya ilişkin açıklamalar geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımızla liderlik mücadelesine çıkacak olan Fransa, maç öncesi geniş güvenlik önlemleri alıyor. Paris emniyeti maçın oynanacağı Stade de France çevresinde 600 polisin bulunacağını duyurdu. Öte yandan stat içerisinde de normalde 1100 olan güvenlik görevlisi sayısının bu maçta 1400'e çıkarılacağı ifade edildi.
Maçta beklenen toplam seyirci sayısının 78 bin olduğu belirtilirken, bunlardan yaklaşık 40 bininin Türk taraftar olacağı kaydedildi. Türk vatandaşların özellikle Almanya gibi çevre ülkelerden bu maça geleceği bildiriliyor.
Mücadele için alınan önlemler çerçevesinde stadyumda Türkçe anons yapan bir çevirmenin bulunacağı da kaydedildi.
- 14.10.2019
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Fenerbahçe'de Serdar formaya yakın
Toplam 1
Yorum
vatandaş Sen kendi sahanda antalyaya yeniliyosun ayıp kardeşim teknik heyet hala kimin nerde oynayacagını bilmiyo bulanakadarda lig bitecek
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İbrahim Çolak dünya şampiyonu oldu!
Toplam 1
Yorum
mert can Yüreğine ve azmine ne sağlık yiğidim. Allah yolunu daima açık etsin. Milletimizi gururlandırdın helal olsun sana.
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
Paris emniyeti Fransa-Türkiye maçı öncesi rakamları açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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