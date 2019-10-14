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14 Ekim 2019, Pazartesi
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emniyeti - maçı öncesi rakamları açıkladı

Paris emniyeti Fransa-Türkiye maçı öncesi rakamları açıkladı

EURO 2020 elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımızı ağırlayacak olan 'da maçın oynanacağı Stade de France çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınıyor. emniyetinden de konuya ilişkin açıklamalar geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımızla liderlik mücadelesine çıkacak olan , maç öncesi geniş güvenlik önlemleri alıyor. emniyeti maçın oynanacağı Stade de France çevresinde 600 polisin bulunacağını duyurdu. Öte yandan stat içerisinde de normalde 1100 olan güvenlik görevlisi sayısının bu maçta 1400'e çıkarılacağı ifade edildi.

Maçta beklenen toplam seyirci sayısının 78 bin olduğu belirtilirken, bunlardan yaklaşık 40 bininin Türk taraftar olacağı kaydedildi. Türk vatandaşların özellikle gibi çevre ülkelerden bu maça geleceği bildiriliyor.

Mücadele için alınan önlemler çerçevesinde stadyumda Türkçe anons yapan bir çevirmenin bulunacağı da kaydedildi.

  1. 14.10.2019
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