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14 Ekim 2019, Pazartesi
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'in hocası konuştu: Türk oyuncular çok gururlular

Lille'in hocası konuştu: Türk oyuncular çok gururlular

Ligue 1 takımlarından 'in teknik direktörü milli maç öncesi takımdaki Türk futbolcuları ve ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi 'de teknik direktör , takımdaki Türk futbolcular ve bu sezon transfer ettikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

'nın 'yi ağırlayacağı mücadele öncesi konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Takımımız için aradığımız profildeki oyuncuları Türkiye'de bulduk. Türk futbolcular sıcak bir atmosferde oynamaya alışkınlar. Onlar daha önce baskı altında birçok derbide forma giydiler. Bu konuda Fransız futbolculardan daha tecrübeliler. Genç futbolcular Türkiye'de futbol oldukça takip edilen bir spor olduğu için çok çabuk medyatize oluyorlar" dedi.

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın çok çalıştığını ve direktiflere sadık kalarak oynadıklarını söyleyen Galtier, "Onlar ülke dışında başarılı olmayı çok istiyorlar çünkü çok gururlular" ifadelerini kullandı.

  1. 14.10.2019
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