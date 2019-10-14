Lille'in hocası konuştu: Türk oyuncular çok gururlular
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier milli maç öncesi takımdaki Türk futbolcuları Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, takımdaki Türk futbolcular Zeki Çelik ve bu sezon transfer ettikleri Yusuf Yazıcı hakkında açıklamalarda bulundu.
Fransa'nın Türkiye'yi ağırlayacağı mücadele öncesi konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Takımımız için aradığımız profildeki oyuncuları Türkiye'de bulduk. Türk futbolcular sıcak bir atmosferde oynamaya alışkınlar. Onlar daha önce baskı altında birçok derbide forma giydiler. Bu konuda Fransız futbolculardan daha tecrübeliler. Genç futbolcular Türkiye'de futbol oldukça takip edilen bir spor olduğu için çok çabuk medyatize oluyorlar" dedi.
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın çok çalıştığını ve direktiflere sadık kalarak oynadıklarını söyleyen Galtier, "Onlar ülke dışında başarılı olmayı çok istiyorlar çünkü çok gururlular" ifadelerini kullandı.
- 14.10.2019
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isot Türk milleti olarak arkandayız .Devam Cenk
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yusuf fabri ismi sonuna kadar zorlanmalı bence, beşiktaş onun zamanında kalede müthiş bir evrim geçirmişti, adına şarkılar yazılmıştı
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