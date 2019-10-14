Fransız basını yazdı: Türkler için asker selamı kültürel bir öge

EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ile oynanan mücadelenin son anlarında Cenk Tosun ile bulduğumuz gol sonrası milli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla asker selamı vererek sevinmişlerdi.

Avrupa basınında gündem olan konuya ilişkin Fransız Le Parisien sitesi, bir analiz haber yayımladı. Haberde Türk futbolcuların bu hareketinin siyasi bir anlamdan ziyade vatanseverlikten kaynaklanan kültürel bir olgu olduğu ve Türk halkıyla ordu arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Uluslararası İlişkiler ve Strateji Enstitüsü'nde Türkiye üzerine çalışmalar yapan araştırmacı Patrice Moyeuvre de bu hareketin altında kültürel bir jestten başka anlam aranmaması gerektiğini dile getirdi. Türk halkı için askerlik kurumunun oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Haberde ayrıca bazı Türk kullanıcıların Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a benzer bir hareket yaptığı ancak bu şekilde polemik konusu edilmediği yönündeki eleştirilerine de yer verildi.







