EURO 2020 eleme maçında Fransa ile karşılaşacak olan milli takıma destek için taraflar saatler öncesinden stata gitti. Mücadele bu akşam TSİ 21.45'te oynanacak.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçında Türkiye bu akşam TSİ 21.45'de Fransa ile karşılaşacak. Maç öncesi taraftarlar milli maç coşkusunun stat çevresinde yaşadı. Dev Türk bayrakları ile stada giden taraftarlar, millilere destek için tezahüratlarda bulundu.
- 14.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
Yorum
dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
Yorum
Pençe ÇEBİ!
Paris'te milli maç coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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