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14 Ekim 2019, Pazartesi
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'te coşkusu

Paris'te milli maç coşkusu

eleme maçında ile karşılaşacak olan milli takıma destek için taraflar saatler öncesinden stata gitti. Mücadele bu akşam TSİ 21.45'te oynanacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () eleme maçında bu akşam TSİ 21.45'de ile karşılaşacak. Maç öncesi taraftarlar coşkusunun stat çevresinde yaşadı. Dev Türk bayrakları ile stada giden taraftarlar, millilere destek için tezahüratlarda bulundu.

  1. 14.10.2019
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