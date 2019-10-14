Asker selamı sonrası feshi istenmişti! Roma'dan son dakika Cengiz Ünder kararı

İtalya'da Roma takımında oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 'Barış Pınarı Harekatı' için verdiği destek mesajı ve yaptığı asker selamlı fotoğraf paylaşımı İtalyan gündemini rahatsız etmişti. İtalya basınında geniş yer tutan ve çok konuşulan bu durumla alakalı olarak feshi istenen oyuncu için Roma'nın kararı belli oldu. İşte süreç ve Roma'nın son dakika Cengiz Ünder açıklaması...