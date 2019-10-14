Asker selamı sonrası feshi istenmişti! Roma'dan son dakika Cengiz Ünder kararı

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Asker selamı sonrası sözleşmesinin feshi istenmişti! Roma'dan son dakika Cengiz Ünder kararı
İtalya'da Roma takımında oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 'Barış Pınarı Harekatı' için verdiği destek mesajı ve yaptığı asker selamlı fotoğraf paylaşımı İtalyan gündemini rahatsız etmişti. İtalya basınında geniş yer tutan ve çok konuşulan bu durumla alakalı olarak feshi istenen oyuncu için Roma'nın kararı belli oldu. İşte süreç ve Roma'nın son dakika Cengiz Ünder açıklaması...
14 Ekim 2019 Pazartesi 15:37
Güncelleme: 14.10.2019 16:08
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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sosyal medya hesabından asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.
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Başarılı oyuncunun bu paylaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na desteği ifade ediyordu.
Ancak bu paylaşım İtalya'nın bazı kesimlerinde hoşnutsuzlukla karşılandı.
Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı senatör RobertoCalderoli, "Eğer Merih Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler."
"Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler ve Erdoğan'ın balkonunun altında alkış tutsunlar. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.